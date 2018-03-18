هدفم رسیدن به رنکینگ کمتر از ۱۰۰ تنیس روی میز جهان است

مریم صامت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره در پیش بودن مسابقات جهانی تنیس روی میز اظهار کرد: مسابقات قهرمانی جهان اردیبهشت سال ۹۷ به میزبانی کشور سوئد برگزار خواهد شد.

صامت افزود: این مسابقات بعد از المپیک، معتبرترین رقابت تنیس روی میز جهان است و هر دوسال یکبار برگزار می شود.

وی گفت: من به همراه ندا شهسواری، مهشید اشتری، صبا صفری و پریناز حاجی لو به سرمربیگری فاطمه کیوانی عازم این مسابقات خواهیم شد.

وی که به تازگی از اردوی تیم ملی بازگشته است، بیان کرد: آخرین مرحله از اردوی تیم ملی پنجم فروردین ۹۷ در تهران آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

این ملی پوش گلستانی با اشاره به رنکینگ جهانی خود گفت: در آخرین رنکینگ اعلام شده از فدراسیون جهانی در رتبه ۱۸۳ قرار گرفته ام که بالاترین رتبه ام در طول دوران بازیگری ام محسوب می شود.

صامت تصریح کرد: بزرگترین هدفم رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ جهانی تا پیش از مسابقات المپیک آینده است.

وی به مهمترین مسابقات سال ۹۶ اشاره و اظهار کرد: امسال در بازی های کشورهای اسلامی مقام نخست تیمی را کسب کردیم که بهترین خاطره ورزشی ام در سال جاری است.

وی افزود: کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر به همراه تیم نامی نو اصفهان، قهرمانی دوبل در تور کرج، نایب قهرمانی انفرادی در پروتور مشهد، ‌سومی انفرادی در تور گرگان و دومی در انتخابی تیم ملی مهمترین اتفاقات ورزشی در سال ۹۶ بوده اند.

این ملی پوش تنیس روی میز با اشاره به قهرمانی متوالی در لیگ برتر کشور گفت: سال گذشته به همراه تیم ذوب آهن اصفهان قهرمان لیگ برتر شده بودیم اما متاسفانه مبلغ قراردادم را پرداخت نکردند.

صامت در پایان از لیاقی و خواجه روسای هیات تنیس استان و گرگان، مادر و مربیان استانی و تیم ملی بابت انجام حمایت های لازم تشکر کرد.