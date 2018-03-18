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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۲۱

ملی پوش گلستانی تنیس روی میز در گفتگو با مهر:

هدفم رسیدن به رنکینگ کمتر از ۱۰۰ تنیس روی میز جهان است

هدفم رسیدن به رنکینگ کمتر از ۱۰۰ تنیس روی میز جهان است

گرگان -  بانوی گلستانی و ملی پوش تنیس روی میز هدف خود را رسیدن به جایگاه زیر ۱۰۰ در رنکینگ جهان عنوان کرد.

مریم صامت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره در پیش بودن مسابقات جهانی تنیس روی میز اظهار کرد: مسابقات قهرمانی جهان اردیبهشت سال ۹۷ به میزبانی کشور سوئد برگزار خواهد شد.

صامت افزود: این مسابقات بعد از المپیک، معتبرترین رقابت تنیس روی میز جهان است و هر دوسال یکبار برگزار می شود.

وی گفت: من به همراه ندا شهسواری، مهشید اشتری، صبا صفری و پریناز حاجی لو به سرمربیگری فاطمه کیوانی عازم این مسابقات خواهیم شد.

وی که به تازگی از اردوی تیم ملی بازگشته است، بیان کرد: آخرین مرحله از اردوی تیم ملی پنجم فروردین ۹۷ در تهران آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

این ملی پوش گلستانی با اشاره به رنکینگ جهانی خود گفت: در آخرین رنکینگ اعلام شده از فدراسیون جهانی در رتبه ۱۸۳ قرار گرفته ام که بالاترین رتبه ام در طول دوران بازیگری ام محسوب می شود.

صامت تصریح کرد: بزرگترین هدفم رسیدن به رتبه زیر ۱۰۰ جهانی تا پیش از مسابقات المپیک آینده است.

وی به مهمترین مسابقات سال ۹۶ اشاره و اظهار کرد: امسال در بازی های کشورهای اسلامی مقام نخست تیمی را کسب کردیم که بهترین خاطره ورزشی ام در سال جاری است.

وی افزود: کسب مقام قهرمانی در لیگ برتر به همراه تیم نامی نو اصفهان، قهرمانی دوبل در تور کرج، نایب قهرمانی انفرادی در پروتور مشهد، ‌سومی انفرادی در تور گرگان و دومی در انتخابی تیم ملی مهمترین اتفاقات ورزشی در سال ۹۶ بوده اند.

این ملی پوش تنیس روی میز با اشاره به قهرمانی متوالی در لیگ برتر کشور گفت: سال گذشته به همراه تیم ذوب آهن اصفهان قهرمان لیگ برتر شده بودیم اما متاسفانه مبلغ قراردادم را پرداخت نکردند.

صامت در پایان از لیاقی و خواجه روسای هیات تنیس استان و گرگان، مادر و مربیان استانی و تیم ملی بابت انجام حمایت های لازم تشکر کرد.

کد مطلب 4255030

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