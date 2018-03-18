پایان مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان در وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد سال آینده با مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر امروز به میزبانی وزارت اقتصاد برگزار شد، در نتیجه این مذاکرات، شرکای اجتماعی پس از بحث و بررسی در این خصوص، ادامه نشست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کردند تا آخرین تصمیمات در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه آینده طبق قانون در نشست شورای عالی کار برگزار و تصمیم گیری شود.

بر همین اساس از دقایقی قبل نشست شورای عالی کار با حضور اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و هم اکنون این جلسه پشت درهای بسته ادامه دارد تا سرانجام شرکای اجتماعی با چانه زنی و رعایت اصل سه جانبه گرایی درخصوص میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۹۷ تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر یازدهمین نشست شورای عالی کار در خصوص دستمزد سال آینده ادامه دارد.

جلسات شورای عالی کار از روز جمعه به ریاست وزیر کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷، جدی تر شد اما به دلیل اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی طی دو نشست گذشته، قرار است در نشست امشب حداقل دستمزد سال آینده نهایی شود؛ البته با توجه به اینکه طبق قانون دستمزد سالانه باید با رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی تعیین شود، احتمال اینکه در نشست امشب نیز در خصوص حداقل دستمزد تصمیم گیری نشود، وجود دارد اما تمام اعضای کارگری، کارفرمایی و شورای عالی کار برای نهایی کردن دستمزد سال آینده در نشست امشب مصمم هستند.