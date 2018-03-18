سنقر و کلیایی آماده میزبانی شایسته از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدناصر معصومی زاده در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر در سنقرو کلیایی افزود: بابرنامه ریزی‌های صورت گرفته و با تشکیل جلسات مستمر، وظایف دستگاههای ذیربط در بخشهای مختلف مشخص و اقدامات قابل توجهی در راستای آماده نمودن شهرستان برای بهره مند شدن مسافران از خدمات رفاهی انجام شده است.

وی افزود: تامین امنیت برای شهروندان و مسافران و تعلق آرامش خاطر در خصوص امنیت واحد های مسکونی و تجاری، احساس امنیت در مسیرهای مسافرت و پارک ها و مراکز تفریحی و اقامتی توسط نیروی انتظامی، نظارت بر بهداشت و کنترل بازار با نظارت اکیپی متشکل از ادارات ذیربط، آماده سازی مساجد، اورژانس، مراکز درمانی و متخصصین و داروخانه ها، جایگاههای عرضه سوخت و سی ان جی و دستگاههای خودپردازپیش بینی شده و با نظارت ستاد اجرایی خدمات سفر اجرا خواهد شد.

پیش بینی های لازم در خصوص بازگشایی مسیرهای برف گیردرگردنه ها و امداد رسانی به مسافران، پاک سازی و بهسازی پارک ها، مراکز تفریحی و محل استراحت مسافران، برپایی سفره هفت سین، ساماندهی ناوگان حمل و نقل درون شهری، روشنایی معابر، عرضه نان در خبازیها، کشیک ادارات، خدمات شبانه روزی واحد امدادی نمایندگی سایپاو امداد و نجات جاده ای توسط هلال احمر با هماهنگی انتطامی و پلیس راه از دیگر اقدامات ستاد اجرایی خدمات سفر می باشد که فرماندار سنقرو کلیایی از اجرای آنها خبر داد.

معصومی زاده سنقرو کلیایی را به عنوان منطقه قابل توجه گردشگران ذکر کرد و در خصوص ظرفیت های گردشگری و اماکن تفریحی و زیارتی این منطقه گفت: بقاع متبرکه امامزاده احمد و امامزاده هادی (ع)، بقعه مالک، روستاهای ورمقان و چرمله، سراب های گزنهله، کلویج و سراب چرمله، ارتفاعات دالاخانی و بدرو پریشان و آبشار پریشان، سدهای جامیشان و شهداء (سلیمانشاه)،طبیعت منطقه کیونانات، موزه مردم شناسی، بازار قدیم سنقر، صنایع دستی از جمله فرش، سوغات سنقر( تخمه آفتابگردان)و کباب سنقری از مراکز و ظرفیتهایی هستند که جمعیت قابل توجهی همه ساله در ایام تعطیلات نوروز و فصول بهارو تابستان در اقصی نقاط استان و کشور از آنها دیدن می کنند.