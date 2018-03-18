به گزارش خبرنگار مهر، شورای حفاظت منابع آب شهرستان کنگاور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به کلیه کشاورزان، بهره‌برداران و مالکین چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه بهره برداری معتبر در شهرستان کنگاور ابلاغ می‌شود؛ با توجه به کمبود شدید منابع آب در شهرستان علی الخصوص اُفت شدید و نگران کننده سطح آب زیرزمینی در دشت کنگاور، برداشت های غیرمجاز و از طرفی کاهش نزولات آسمانی و همچنین براساس تصویب طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و مطابق قانون تعیین تکلیف، چاه‌های غیرمجاز باید پلمب گردند.

این اطلاعیه می‌افزاید: در جهت تامین آب شرب شهر و روستاهای تابعه و همچنین حفظ و پایداری منابع آب در چاه‌های مجاز شهرستان مقتضی است از هر گونه بهره برداری جهت کشت محصولات کشاورزی و یا سایر مصارف اکیدا خودداری شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین امور منابع آب شهرستان مکلف است، مطابق با مفاد قانون مذکور نسبت به پلمب و مسلوب المنفعه نمودن چاه‌های غیر مجاز اقدام نموده و مسئولیت عواقب خسارات و پیامدهای احتمالی متوجه مالکین چاه‌های اشاره شده خواهد بود.

هزینه‌های اجرای مربوط به انسداد و خسارات وارده به آبخوان در طی سال های بهره برداری از صاحبان چاه‌های غیرمجاز از طریق قانون أخذ خواهد شد.