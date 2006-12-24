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۳ دی ۱۳۸۵، ۹:۱۴

جشنواره ورزش یادواره شهدای دانشجوی کشور آغاز شد

دهمین یادواره شهدا و نکوداشت جلوه های ایثار دانشجویی کشور همزمان با سایر دانشگاه ها در مراکزآموزش عالی در مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جواد بهار آرا - مسئول کمیته تربیت بدنی ستاد یادواره روز گذشته با بیان این مطلب اظهار داشت : در این مسابقات که تا 15دی ماه در جریان است دانشجویان 26 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی مشهد در رشته های گوناگون به رقابت می پردازند.

 

جانشین بسیج دانشجویی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: مسابقات دختران دانشجو در رشته های والیبال، تنیس روی میز، بدمینتون، تکواندو، کاراته، بسکتبال و تیراندازی برگزار می شود.

 

طالب نژاد افزود: پسران نیز در رشته های فوتسال، والیبال، کشتی، تکواندو، کاراته، تیرانداری و بدمینتون به رقابت خواهند پرداخت. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، فردوسی، علوم پزشکی، آموزشکده های شهید منتظری و الزهرا و ناحیه بسیج دانشجویی میزبان مسابقات هستند.

کد مطلب 425511

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