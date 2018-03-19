آزادی ۱۶ زندانی در آستانه نوروز

رضا رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک قرار گرفتن در آستانه نوروز، اظهار کرد: در استان قم خیرین بی‌شماری حضور دارند که برای کارهای خیری مانند آزاد کردن زندانی پیشقدم هستند.

وی با بیان اینکه به مناسبت‌های گوناگون به ویژه در ایام نوروز برای آزادسازی زندانیان اقدام می‌کنند، تصریح کرد: به همت خیرین در ۲۲ اسفندماه سال جاری ۱۶ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد آزادشده و به کانون خانواده بازگشتند.

مدیر ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قم با اشاره به میزان بدهی این زندانیان عنوان کرد: این زندانیان بیش از ۳ میلیارد ریال بدهی داشتند که به همت خیرین و جلب رضایت برخی از شاکیان خصوصی در شب عید آزاد شدند.

رضایی با تأکید بر اینکه احادیث و روایات فراوانی برای آزاد کردن اسیر در شریعت اسلام وجود دارد، خاطرنشان کرد: هر شخصی با هر توان مالی می‌تواند با مراجعه به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و مشارکت در این امر خیر گام مؤثری بردارند و شادی افراد گرفتار را رقم بزنند.