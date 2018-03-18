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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۲۳:۴۱

دادستان ملارد خبر داد؛

کشف یک تُن تریاک در ملارد/۴ نفر دستگیر شدند

کشف یک تُن تریاک در ملارد/۴ نفر دستگیر شدند

ملارد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از کشف یک تُن تریاک در این شهرستان خبر داد و افزود: ۴ قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جبله شامگاه یکشنبه اظهار کرد: در هفته گذشته اعضای یک باند ۴ نفره قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد گفت: حدود یک تن تریاک از این افراد کشف و ضبط شد.

وی با بیان این که محموله تریاک مذکور از کرمانشاه به ملارد ارسال شده بود، بیان کرد: به کمک پلیس غرب تهران این مورد شناسایی و بعد از اخذ دستور از دادستانی اقدام لازم برای دستگیری متهمان انجام شد.

وی ادامه داد: مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر همواره یکی از اولویت های دستگاه قضایی ملارد بوده و در این زمینه هیچ گونه اغماض و چشم‌پوشی نخواهد شد.

جبله با بیان این که برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به خصوص اعتیاد اقدامات اساسی و پایه ای باید انجام شود، تاکید کرد: باید ریشه بزه و آسیب های اجتماعی، به ویژه اعتیاد به صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ملارد از خانواده ها خواست با نظارت بیشتر بر فرزندان خود، زمینه های آسیب های اجتماعی آن ها را کاهش دهد.

کد مطلب 4255124

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