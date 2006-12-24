آتش سوزی های فصل پاییز 2 برابر شد

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پیش از آغاز فصل پاییز میانگین آتش سوزی در سطح شهرستان 15 فقره در هفته بود که هم اکنون به بیش از 30 مورد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی اصلی ترین علت آتش سوزی ها در کرج است و مواردی از قبیل استفاده از هواکش نامناسب، بکارگیری شلنگ غیراستاندار و استفاده نادرست از دیگر دلایل حریق های کرج محسوب می شود.

امیریزدانی خاطرنشان کرد: از اول مهر 85 تا روز 30 آذر امسال ، 383 فقره حریق در کرج رخ داده که در مجموع منجر به فوت 12 نفر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج یادآور شد: در همین مدت 126 نفر توسط ماموران آتش نشانی از حریق نجات یافته و 3 هزار و 401 نفر به مدت 76 هزار و 673 دقیقه عملیات امداد و نجات انجام داده اند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از بکارگیری شیرآلات و اتصالات غیراستاندارد ، هواکش های نامناسب و بی توجهی به مسائل ایمنی خودداری کنند و مسائل ضروری لازم به علاوه شماره 125 را به فرزندان خود بیاموزند.