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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۳۰

در کرج ؛

آتش سوزی های فصل پاییز 2 برابر شد

آتش سوزی های فصل پاییز 2 برابر شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج از 2 برابر شدن میزان آتش سوزی ها در این شهرستان در طول فصل پاییز خبر داد.

محمود امیریزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: پیش از آغاز فصل پاییز میانگین آتش سوزی در سطح شهرستان 15 فقره در هفته بود که هم اکنون به بیش از 30 مورد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی اصلی ترین علت آتش سوزی ها در کرج است و مواردی از قبیل استفاده از هواکش نامناسب، بکارگیری شلنگ غیراستاندار و استفاده نادرست از دیگر دلایل حریق های کرج محسوب می شود.

امیریزدانی خاطرنشان کرد: از اول مهر 85 تا روز 30 آذر امسال ، 383 فقره حریق در کرج رخ داده که در مجموع منجر به فوت 12 نفر شده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج یادآور شد: در همین مدت 126 نفر توسط ماموران آتش نشانی از حریق نجات یافته و 3 هزار و 401 نفر به مدت 76 هزار و 673 دقیقه عملیات امداد و نجات انجام داده اند.

وی به شهروندان توصیه کرد: از بکارگیری شیرآلات و اتصالات غیراستاندارد ، هواکش های نامناسب و بی توجهی به مسائل ایمنی خودداری کنند و مسائل ضروری لازم به علاوه شماره 125 را به فرزندان خود بیاموزند.

کد مطلب 425513

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