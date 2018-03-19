خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شکی نیست که یکی از نمودهای زندگی جمعی، برگزاری جشن ها و آیین های گروهی است و هفت سین هم از دوران ایران باستان به نیت نیایش و شکرگزاری و شادمانی برای ایرانیان به یادگار مانده است.

در آیین های ایرانی برای جشن های گوناگون، خوراکی های ویژه ای تهیه می شد؛ از جمله برای هفت سین هفت روییدنی انتخاب که سبزه، سمنو، سماق، سنجد، سرکه، سیب و سیر از جمله این روییدنی هاست، در کنار آن ها به یمن برکت و شادمانی، نمادهای دیگری هم بر سفره هفت سین وجود دارد که آینه، قرآن و تخم مرغ از جمله این نمادها هستند.

تخم مرغ سمبل شکوفایی

همه ایرانیان از دیرباز هنگام تحویل سال بر سر سفره هفت سین عید نوروزشان تخم مرغ های رنگی زیبایی می گذاشتند که نشان از باروری و رشد و زایش خوبی ها و سمبل شکوفایی و نمو در سال جدیدی است که می خواهند پربارتر از سال قبل آغاز کنند.

در این راستا گروه خیریه همیاران فرهنگ مهربانی به همراهی چند مجموعه خصوصی دیگر اقدام به برگزاری جشنواره رنگ آمیزی تخم مرغ کرد که با استقبال خیران و هنردوستان روبرو شد. این جشنواره شامگاه یک شنبه در مجموعه خانه تاریخی کبیر گرگان برگزار شد.

تزیین و رنگ آمیزی تخم مرغ با استفاده از ذوق هنری از جمله بخش های جذاب این دورهمی بود؛ همه مشتاقانه به رنگ کردن مشغول بودند و صدای شادی و خنده از هر سو به گوش می رسید.

این دورهمی همچنین فرصتی برای آوردن رنگ و شادی به فضای شهر گرگان و در بین کودکان بود و چه بهانه‌ایی بهتر از نوروز باستانی و آمدن بهار دلپذیر؛ هر تخم مرغ رنگ شده، نمایشگر احساسات و سلیقه هنرمند یا هنرمندانی بود که آن را نقاشی کردند.

تراش روی تخم مرغ

بعد از رنگ آمیزی تخم مرغ، اثر توسط هنرمند تراشکار «حامد خطیر» تراش داده می شد و وی کلمه یا جمله ای را به عنوان یادگاری بر روی آن حک می کرد.

با توجه به این که رنگ آمیزی تخم مرغ و هدیه دادن آن جزو رسوم اهالی گذشته بوده این کار علاوه بر ایجاد فضای شادی و نشاط سبب احیا این سنت می شود.

برگزاری چنین دورهمی هایی پاسداشت سنت های قدیمی است

یک فعال فرهنگی در این رابطه به مهر گفت: تخم مرغ، سمبل تولد و شروع زندگی جدید است و تخم مرغ های رنگی نشان از باروری و رشد خوبیهاست.

مریم رحمانی ادامه داد: برگزاری چنین دورهمی با نیت کار پسندیده عاملی برای پاسداشت سنت های بومی و قدیمی است.

او با بیان این که این دورهمی دارای ویژگی درگیر کردن مخاطب عام و همه گیری است، اظهار کرد: با برگزاری این جشنواره می توان به شکل گیری پیوند فرهنگ‌ها و نسل‌های مختلف در عصر کنونی امیدوار بود.

رحمانی جذب طیفی از مردم برای ایجاد آثار هنری بر روی تخم مرغ های رنگی را نقطه عطفی برای برگزاری فضاهای شاد دانست و بر لزوم تداوم برگزاری این جشنواره ها تأکید کرد.

ایجاد شادی و نشاط

برای فهمیدن اهداف و چگونگی روند برگزاری این جشنواره با موسس سمن همیاران فرهنگ مهربانی گفتگو کردیم، پویش هاشمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: جشنواره تخم مرغ های رنگی را با هدف ایجاد شادی و نشاط و کمک به نیازمندان برگزار کردیم.

وی ادامه داد: مردم می توانند در این جشنواره تخم مرغ سفالی دریافت کرده و آن را رنگ آمیزی و به منزل ببرند و اگر تمایل داشتند هزینه ای را هم به خیریه کمک کنند.

وی اضافه کرد: خانه تاریخی کبیر در امور خیریه با ما همکاری لازم را دارد و این بار هم فضای مطلوب و فرح بخش خود را در اختیار ما قرار داد.

هاشمی تصریح کرد: استقبال خوبی از طرف مردم شده و ما مجبور شدیم تعداد بیشتری تخم مرغ سفارش دهیم.

وی گفت: همیشه با برگزاری بازارچه و غرفه و مانند آن ها خواستیم از مردم پول بگیریم ولی با برگزاری این دورهمی خواستیم تا حال مردم خوب شود و به آنان در این فضا خوش بگذرد.

عواید کار صرف نیازمندان می شود

کامل آرخی، فعال اجتماعی و به عنوان یکی از متولیان برگزاری این دورهمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: شروع این کار با دیدن این برنامه در صفحه مجازی یکی از فعالان اجتماعی در سه روز پیش رقم خورد.

آرخی به استقبال مردم از این جشنواره اشاره کرد و گفت: فضا، رنگ و تخم مرغ سفالی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و مردم می توانند در قبال این حس خوب به خیریه کمک کرده و عواید آن صرف نیازمندان می شود.

وی اظهار امیدواری کرد که برنامه های این چنینی در گرگان بیشتر و بسترهای لازم برای بخش خصوصی در این کار فراهم شود.

ایجاد ارتباطات جدید در شهر می تواند حس خوب با هم بودن را رقم بزند

این فعال اجتماعی افزود: تجربه نشان داده که اثرات عملکرد بخش خصوصی بیشتر از برنامه های بخش دولتی است.

آرخی گفت: لازمه شهر مهربان داشتند استفاده از گل و رنگ آمیزی شهری نیست بلکه با ایجاد ارتباطات جدید در شهر می توان حس خوب با هم بودن را رقم زد.

وی گفت: بسیاری از مردم سنت رنگ آمیزی تخم مرغ را به فراموشی سپرده اما با این کار دوباره می توان آن را احیا کرد و امیدواریم این برنامه ها ادامه داشته باشد.

در سنت های ما همیشه بهانه هایی برای شادی و نشاط اجتماعی وجود دارد، باید آن ها را دید و از آن ها نهایت استفاده را کرد.

راز ماندگاری سنت‌ها، انعطاف آن‌ها در برابر نوسازی و همراه شدن و پاسخ دادن آن‌ها به نیازهای زمانه است و برگزاری این دورهمی یکی از این راه ها است که امیدواریم تداوم یابد.