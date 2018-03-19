  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۵۸

تحولات یمن؛

هلاکت و مجروحیت نظامیان سعودی در عملیات نیروهای انصارالله

هلاکت و مجروحیت نظامیان سعودی در عملیات نیروهای انصارالله

در جریان جدیدترین عملیات نیروهای انصارالله علیه نظامیان متجاوز سعودی در خاک عربستان سه تن از این نظامیان کشته و تعدادی مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ به نقل از اسپوتنیک٬ در حمله نیروهای انصارالله به مواضع نظامیان سعودی در تویلق و الفرع واقع در نجران در جنوب غرب عربستان دست کم سه تن از این نظامیان به هلاکت رسیدند.

یک منبع در وزارت دفاع یمن اعلام کرد که در جریان این حمله تعدادی از نظامیان سعودی نیز مجروح شدند.

پیتشر نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی در صحراء «میدی» در استان حجه شماری از مزدوران سعودی را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرده بودند.

کد مطلب 4255168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها