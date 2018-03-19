هلاکت و مجروحیت نظامیان سعودی در عملیات نیروهای انصارالله

به گزارش خبرگزاری مهر٬ به نقل از اسپوتنیک٬ در حمله نیروهای انصارالله به مواضع نظامیان سعودی در تویلق و الفرع واقع در نجران در جنوب غرب عربستان دست کم سه تن از این نظامیان به هلاکت رسیدند.



یک منبع در وزارت دفاع یمن اعلام کرد که در جریان این حمله تعدادی از نظامیان سعودی نیز مجروح شدند.



پیتشر نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی در صحراء «میدی» در استان حجه شماری از مزدوران سعودی را به هلاکت رسانده و یا زخمی کرده بودند.