مهران اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخبار کذب در برخی سایتها و فضای مجاز در خصوص دریافت پاداش آخر سال به خبرنگار مهر گفت: در تاریخ دوم اسفند ماه امسال نامه ای از طرف شورای شهر اقبالیه در جلسه علنی مطرح شد و اعضای شورا مصوبه ای را درخصوص پاداش پایان سال شهردار بر اساس بند ۱۴ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ به تصویب رساندند تا از خدمات شش ماهه شهردار این شهر درصورت تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تقدیر شود.

وی افزود:باتوجه به نامه ارسالی شورا به شهرداری اینجانب هم نامه ای را درجواب مصوبه شورای محترم در تاریخ ۱۵ اسفندماه ارسال واعلام کردم پیشنهاد آنان از آنجا که تاکنون حکم حقوقی ام توسط دستگاه های ذیربط صادر نشده و این کار مغایرت قانونی دارد و نیزبه لحاظ صرفه جویی درهزینه ها از دریافت این پاداش خودداری کرده و انصراف خود را اعلام کردم.

شهردار اقبالیه یادآورشد: هر چند بسیاری از شهروندان با واقعیت آشنا هستند و از این کار استقبال کردند اما متاسفانه برخی نیز با انتشار اخبار کذب در برخی سایتها و شبکه های مجازی در صدد تخریب چهره های خدوم هستند که بدین وسیله با اطلاع رسانی شفاف امیدوارم چارچوب های اخلاقی در همه موارد رعایت شود.

اکبرپور یادآورشد: با توجه به شایع پراکنی های ایجاد شده درفضا های مجازی متاسفانه این فضا برای رواج شایعه و اتهام زنی داغ است اما مجموعه شورا و شهرداری اقبالیه با تعهد به رسالت قانونی خود و اهمیت دادن به حفظ بیت المال تمام تلاش خود را برای همراهی با شهروندان و اجرای طرح های عمرانی و رفاهی برای ایجاد شهری آرام وتوام با اسایش بکار خواهد بست تا رضایت مردم جلب شود.

وی بیان کرد: خود را متعهد می دانیم ضمن صیانت از بیت المال با رعایت قانون در همه موارد از مسیر قانونی خارج نشده و از پرداخت گونه وجه خارج از دستور بودجه و نیز مقررات و قانون شهرداری ها پیشگیری کنیم.

اکبرپور ضمن استقبال از نقدهای سازنده رسانه های منصف و افراد دلسوز گفت: امیدوارم با نظارت دقیق اعضای شورای اسلامی شهر و همراهی مردم بتوانیم در سال آینده خدمات رفاهی و عمرانی مناسب را به مردم این شهر ارائه کنیم.