به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی پنج ریشتر ساعت هشت صبح روز دوشنبه بندرریگ در شهرستان گناوه استان بوشهر را لرزاند.

کانون این زمین لرزه در طول جغرافیایی ۵۰.۷۹ و عرض جغرافیایی ۲۹.۷۱ و عمق ۱۱ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زمین‌لرزه نهمین زلزله از بامداد امروز تاکنون در این منطقه بوده است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:خوشبختانه مرکزیت این زمین لرزه‌ها در کوه‌های اطراف بوده و از دیشب تا الان تیم های ارزیاب و عملیاتی در مناطق زلزله زده حضور دارند.

حسین درویشی افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت دریافت نشده است.