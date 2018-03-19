لوریس چکناواریان آهنگساز و رهبر ارکستر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک سال جدید بیان کرد: در این روزها همه ما به انسان های مهربان تری تبدیل می شویم و برای سال جدید بهترین آرزوها را می کنیم و من هم مانند سایر هم وطنانم سال جدید هجری شمسی را به همه ایرانیان تبریک گفته و همراه با آنان به واسطه جشن نوروز بهار را جشن می گیرم.

وی با توصیه به کنار هم بودن، عنوان کرد: سختی های سال ۹۶ را گرچه در دل و جانمان ثبت کردیم، اما به آینده امید داشته باشیم و دست در دست هم فرهنگ و هنر ایران زمین را به سهم خود بیشتر و بهتر به جهان بشناسیم.

چکناوارایان درباره برنامه های خود برای سال جدید گفت: من در سال جدید کارهای زیادی برای انجام دارم و امید به آینده و فراموشی سختی هاست که عزم مرا برای کار کردن دو چندان می کند. امیدوارم مردم عزیز ایران هم هنرمندان موسیقی، تئاتر، سینما و هنرهای تجسمی را مانند همیشه حمایت کنند تا آنها با قدرت به کارهای درخشان همت کنند. امیدوارم در سال جدید ارکسترهای بیشتری در صحنه های اجرای زنده بدون هیچ مشکلی برنامه داشته باشند و حتی کار به جایی برسد که این ارکسترها با نشاط و انرژی فراوان در شهرستان ها حضور داشته باشند.

این آهنگساز در بخش دیگری از صحبت های خود توضیح داد: شروع سال جدید وقتی با عشق و امید باشد یعنی آن سال تبدیل به بهترین سال می شود. دوست داشتن و دوست داشته شدن بهترین نعمتی است که خداوند بزرگ به ما عطا فرموده پس توصیه من به عنوان عضوی از جامعه موسیقی کشور به تمام مردم عشق و عشق است. بیایید لطفا در سال جدید همدیگر را دوست داشته باشیم و با جان و دل عاشق فرهنگ و هنر کشورمان باشیم.

چکناواریان در پایان صحبت هایش گفت: اصولا با حضور بهار در زندگی تک تک ما انسان ها به ویژه ایرانیان با تمام مشکلات و مشقت هایی که در زندگی داریم توام با سرزندگی و نشاط و عشق است. من به همه هنرمندان عزیز توصیه می کنم که این نشاط و سرزندگی را در آثار هنری شان به منصه ظهور برسانند زیرا با خلق آثار امیدبخش است که مخاطبان نیز به زندگی و حضور در آن امید بیشتری پیدا می کنند.