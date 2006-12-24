240 مدرسه تحویل آموزش و پرورش استان تهران می شود

حسین یزدی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 125 پروژه از این تعداد توسط بخش دولتی و 115 پروژه به وسیله خیرین مدرسه ساز تکمیل و تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به نقش ارزنده خیرین مدرسه ساز در ایجاد فضاهای آموزشی جدید خاطرنشان کرد: در 5 سال گذشته 10 درصد مدارس استان را خیرین ساخته اند و میزان مشارکت آنها در مدرسه سازی همچنان روبه افزایش است.

یزدی خواه اظهار داشت: دولت و مجلس نیز کمک های قابل توجهی برای احداث مدرسه در شهرستان های استان تهران کرده اند و امید می رود با ادامه این روند میزان تراکم دانش آموز در کلاس های درس استان کاهش یابد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بالاترین نرخ تراکم دانش آموز در یک کلاس در میان 31 استان کشور متعلق به استان تهران است. استاندارد تراکم دانش آموز در یک کلاس برای ایران 25نفر تعریف شده که این رقم در کلاس های درس استان تهران 29 نفر است.