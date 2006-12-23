  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۴۱

مهلت ثبت نام در آزمون مهندسی حرفه ای تمدید شد

مهلت ثبت نام در آزمون مهندسی حرفه ای (P.E EXAM) سال 1385 برای آن دسته از متقاضیانی که در مهلت مقرر موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند، تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان می توانند تا روز شنبه 9 دی ماه ضمن مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام کنند.

آزمون مذکور در تاریخ های 4 تا 6 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود. 

