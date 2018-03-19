مخالفت عراقی ها با سفر احتمالی محمد بن سلمان به عراق؛ خوش نیامدی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنوز مدیا، عراقی ها با به راه انداختن موجی در توییتر و فیسبوک مخالفت خود را با سفر احتمالی «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان به بغداد اعلام کردند.

توییتری ها و فیسبوکی های عراقی با هشتگ « #لا_هلا_ولا_مرحبا » (خوش نیامدی) به استقبال اخبار مربوط به سفر احتمالی ولیعهد عربستان به عراق رفته اند. «ابراج محمود» یک کاربر عراقی در صفحه فیسبوک خود نوشته: هرکسی که از سفر بن سلمان به عراق استقبال کند در واقع از امیر المؤمونین اعلام برائت کرده است؛ این خانواده (آل سعود) متهم به قتل هزاران عراقی از طریق تروریست های عربستانی هستند.

«احمد ابوالقاسم» فعال حقوق بشری در استان دیالی عراق نیز تأکید کرد که به عنوان یک شهروند عراقی با کسی تعارف ندارد و مخالف سفر بزرگترین حامی تروریسم به عراق است. ابو القاسم تأکید کرد که سفر محمد بن سلمان احساسات خانواده های شهدای عملیات های تروریستی در عراق به ویژه خانواده های شهدای «اسپایکر» را جریحه دار خواهد کرد و افزود که برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با پول یا نیروی انسانی از تروریسم در عراق حمایت کرده اند و گفت که اگر عربستان می خواهد روابط خوبی با عراق داشته باشد بهتر است که دست تروریسم خود را از عراق کوتاه کند، همین مسأله برای ما کافی است.

«سیف الخیاط» خبرنگار و نویسنده عراقی نیز در فیسبوک خود نوشته که به همراه همه عراقی ها و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان چه در لندن، پاریس یا برلین با سفر بن سلمان مخالفت خواهم کرد و از همه نهادهاو پایتخت هایی که با این قاتل بزرگ همکاری می کنند انتقاد خواهد کرد.

الخیاط ادامه داد: بهتر بود این قاتل ابتدا جنگ علیه مردم بی گناه یمن را متوقع کند و شیوخ وهابی را به دلیل صدور فتواهای تکفیری شان که به ایجاد داعش منجر شد به زندان می انداخت. وی ادامه داد که باید محمد بن سلمان مورد بازخواست قرار بگیرد زیرا دست کم 5 هزار تروریست سعودی در چندسال گذشته در عراق عملیات تروریستی انجام داده اند و دستان این قاتل (محمد بن سلمان) به خون مردم عراق آغشته است.