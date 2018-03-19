۷ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی، محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد:
۱- محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان.
۲- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.
۳- محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.
۴- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین، به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.
۵- محور پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل.
۶- استان خوزستان محور شوش-فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.
۷- استان خراسان جنوبی محور ارسک-دیهوک به علت طغیان سیل.
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