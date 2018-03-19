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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۲۰

پلیس راهور ناجا اعلام کرد؛

۷ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

۷ محور کشور تا اطلاع ثانوی مسدود است

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: ۷ محور کشور تا اطلاع ثانونی مسدود است و هموطنان می توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی، محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳- محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.

۴- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین، به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۵- محور پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل.

۶- استان خوزستان محور شوش-فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.

۷- استان خراسان جنوبی محور ارسک-دیهوک به علت طغیان سیل.

کد مطلب 4255233
حبیب احسنی پور

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