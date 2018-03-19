تعطیلات نوروز را در روستاهای هدف گردشگری ایلام تجربه کنید

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: استان ایلام دارای روستاهای متعددی است و پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه گردشگری روستایی دارد اما در این زمینه همکاری مردم روستاها ضروری است.

محیط آرام، بکر، طبیعی و دلنشین روستاها، آداب و رسوم مردمان روستا و تفریح و گردش در روستاها جاذبه‌هایی است که علاقمندان خاص بسیاری دارد و افراد خسته از زندگی ماشینی شهرها تمایل بسیار زیادی برای بهره‌مندی از آرامش و سکوت روستاها دارند.

یکی از زیباترین روستاهای هدف گردشگری استان ایلام روستای کلم واقع در شهرستان بدره است که دارای بخشهای طبیعی منحصر به فردی است و در فصل تابستان به دلیل وجو آب و باغات فراوان و قرار گرفتن در کنار کبیرکوه و درختان بلوط زیبایی های دوچندان شده است.

هم اکنون شش روستای هدف گردشگری شامل حیدرآباد میشخاص، کلم بدره، پشت قلعه آبدانان، زنجیره علیا چرداول، سنگ سفید چرداول و سرابکلان سیروان با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی است.

سراب کلان

روستای کوهستانی سراب کلان به دلیل برخورداری از چشم‌اندازهای جذاب و متنوع طبیعی مانند جنگل، رودخانه و کوهستان ‌های سرسبز و پوشیده از گیاهان دارویی و گل ‌های رنگارنگ، شرایط مناسبی را برای دیدار گردشگران فراهم آورده است.

روستای سراب کلان در ۱۲ کیلومتری جنوب غربی شهر لومار و ۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر ایلام قرار دارد و از جنوب به کوه سیوان و از شمال شرقی به تپه کلاه کلان محدود می‌شود.

از جمله جاذبه‌های روستای سراب کلان می‌توان به رودخانه سراب کلان اشاره کرد که حواشی این رودخانه خروشان که از کوه ‌های اطراف سرچشمه می‌گیرد، در فصول بهار و تابستان با سرسبزی و رنگ آمیزی گل‌های زیبا، چشم‌انداز بسیار زیبا و کم نظیری ایجاد می‌کنداز جمله جاذبه‌های روستای سراب کلان می‌توان به رودخانه سراب کلان اشاره کرد که حواشی این رودخانه خروشان که از کوه ‌های اطراف سرچشمه می‌گیرد، در فصول بهار و تابستان با سرسبزی و رنگ آمیزی گل‌های زیبا، چشم‌انداز بسیار زیبا و کم نظیری ایجاد می‌کند.

نغمه پرندگان و مناظر بکر به ویژه در نیمه اول سال، فضای جذابی برای تفریح و تفرج گردشگران پدید می‌آورند. جنگل‌های بلوط از دیگر جاذبه ‌های زیبای این روستا هستند.

بقعه امامزاده حاجی حاضر در روستای حاجی حاضر از روستاهای هم‌جوار سراب کلان واقع شده و مورد احترام مردم روستاهای منطقه است.

بنای امامزاده عباس از نوادگان امام سجاد(ع) بر روی تپه‌ای نسبتاً بلند، مشرف به روستای عباس‌آباد و رودخانه سراب کلان قرار گرفته است. آرامگاه امامزاده سیدعلی نیز در نزدیکی روستای سراب کلان واقع شده است.

کلم

روستاهای کلم به دلیل وجود آثار طبیعی، وجود مبارک دو امامزاده و چند اثر تاریخی تلفیقی از تمدن و تاریخی را تشکل می دهد که بدون شک مناسب گردشگران است.

این روستاها همه ساله به خصوص در فصل تابستان میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و حتی خارج از کشور است که هم اکنون برای توسعع گردشگری این روستا با توجه به ظرفیتهای خوب آن نیازمند زیرساختهای مناسب است.

بدون شک راه ارتباطی و ایجاد کمپینگ گردشگری دو مسله مهم برای توسعه گردشگری در این روستا محسوب می شود که این مهم نیازمند توجه ادرات و بخشهای مختلف استان است.

روستای حیدرآباد

برای رسیدن به روستا باید از جاده ایلام به سمت دره شهر، از یک جاده فرعی آسفالته در روستای جعفرآباد عبور کرد که البته این جاده تابلویی برای راهنمایی مسیر ندارد، زیبایی های روستای حیدرآباد از همان آغاز راه شروع می شود و باغات وسیع و دره و رودخانه همراه با برف، خود بیانگر وجود روستایی زیبا برای گردشگران است.

دره پرآب هفتاو از ۳۰ کیلومتری شهر ایلام شروع شده و تا ارتفاعات طولاب در نزدیکی روستا امتداد می ‏یابد، آمیختگی جنگل و باغ‏های میوه، به خصوص درختان گردو، همراه با چشمه‏ها و رودهای خروشان، چشم‏اندازی زیبا به این دره ییلاقی بخشیده است. این دره هم از نظر جذب گردشگر و هم از نظر تولید محصولات باغی، از جمله منابع درآمدزا و مهم استان و روستاییان به شمار می‏ آید.

پشت قلعه

روستای پشت قلعه از توابع شهرستان آبدانان در پنج کیلومتری جنوب شرقی شهر آبدانان واقع شده است به صورت کوهپایه ای بوده و در دامنه کوههای زیبای زاگرس با طبیعتی زیبا و جذاب آرمیده است و در حدود ۳۴۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ نفر است.

از کنار این روستا جاده آبدانان به دهلران و خوزستان می گذرد، که آبدانان را به جنوب کشور متصل می کند، در دو طرف جاده زمین های کشاورزی روستا قرار دارد که گندم زارهای پر پشت و پرخوشه، و سیفی جات از محصولات آن هستند.

شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی و دامداری است.