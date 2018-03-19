علیرضا تخت شاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به خدمات شرکت آبفا در سرپل‌ذهاب، اظهار داشت: از ابتدای وقوع زلزله ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان ماه امسال تاکنون، در مجموع ۷۵۰۰ علمک آب آشامیدنی در نقاط مختلف شهر سرپل‌ذهاب برای مردم نصب شده و روزانه به‌طور مرتب وضعیت بهداشتی آب شرب با انجام نمونه های بهداشتی سنجیده می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در ادامه تأکید کرد: مجموعه آبفای شهری پای کار هستند و آمادگی کامل برای ارائه خدمات شبانه‌روزی به مردم و مشترکان در شهر زلزله زده سرپل ذهاب را داریم.

تخت شاهی در ادامه با اشاره به رفع ۸۰۰۰ حادثه آب و فاضلاب در سرپل‌ذهاب گفت: اجرای ۴۰ هزار متر لوله گذاری آب و ۷۰۰۰ متر لوله گذاری فاضلاب، نصب ۳۱۲۵ مورد حمام و چشمه بهداشتی در سرپل‌ذهاب از دیگر اقدامات انجام شده توسط شرکت آبفا در سرپل‌ذهاب است.

این مسئول افزود: علیرغم اینکه جمع آوری آبهای سطحی خارج از وظایف سازمانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه است اما تیم‌های اعزامی از آبفای استان به خاطر رفاه حال مردم و کمک به دستگاه های متولی با تعداد ۷ دستگاه واترجت در منطقه زلزله زده سرپل ذهاب حضور یافتند.

وی در ادامه گفت: این تیم‌ها در راستای حذف آلودگی های زیست محیطی، پاکیزگی مناظر شهری و اهمیت سلامتی مردم، نشاط و بهداشت عمومی و با توجه به فرارسیدن سال نو و بارش های فصلی؛ نسبت به عملیات شستشوی جداول، خیابان های سطح شهر سرپل‌ذهاب، کوچه ها و معابر شهرستان و کانال های آب های سطحی و رواناب، به صورت گسترده اقدام کنند.

تخت شاهی با اشاره به اهمیت سلامت شهروندان زلزله زده افزود: به منظور دفع فاضلاب کمپ زلزله زدگان واقع در شهرکهای فرهنگیان و نیروی انتظامی و سایر نقاط شهری؛ آبفای استان با اجرای لوله گذاری نسبت به اتصال آن به خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری اقدام نموده تا مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود با اشاره به دیگر اقدامات گفت: در راستای جلوگیری از بروز اپیدمی بیماری‌ها، سیستم فاضلاب سرویس های بهداشتی مناطق زلزله زده که تاکنون به محیط بازریخته می‌شد، به‌صورت اصولی جمع آوری و اصلاح شد.

تخت شاهی از مردم مناطق زلزله زده خواست خودسرانه و بدون هماهنگی از نصب چشمه های بهداشتی و حمام ها خودداری کنند زیرا با نصب این سیستم ها و جاری شدن فاضلاب؛ بهداشت محیط به خطر می‌افتد و باعث آلودگی محیط و ایجاد بیماری خواهد شد.

وی افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و بدنبال آن افزایش مصرف آب، انتظار می‌رود که شهروندان از مصارف بی رویه خودداری کنند و از علمک های آب که در اختیار آنها است مواظبت کنند و درصورت شکستگی و یا نشت، مراتب را به همکاران آب و فاضلاب در شهر سرپل ذهاب و یا با شماره مرکز ۱۲۲ ارتباطات مردمی اطلاع دهند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در پایان تعداد مشترکان تحت پوشش امور آب و فاضلاب شهری در سرپل ذهاب را ۱۵ هزار و ۸۰۰ مشترک عنوان کرد.