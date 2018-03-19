به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر با بیان اینکه توفیق خدمت به ملت بزرگ و شریف ایران به ویژه جوانان و ورزشکاران برومند کشورم، افتخار بزرگی بود که به لطف خداوند متعال در سال ۹۶ هم نصیب اینجانب شد، گفت: سالی که علیرغم ثبت موفقیت‌ها و افتخارات پرشمار در عرصه‌های مختلف ملی و بین المللی، از جمله حضور حماسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری، روزهای سختی را به ویژه در نیمه دوم سال به همراه داشت که کام مردم عزیز را تلخ کرد. سالی که تلاش برای اهتزار پرچم مقدس کشورمان در میادین بین المللی و ایجاد حس غرور ، افتخار و نشاط در مردم، کوچکترین وظیفه قهرمانان و جامعه ورزش ایران بود؛ آنان که با تلاش، غیرت و همت خود توانستند شیرینی را در کام مردم ایجاد کنند و موجب شوند که سختی‌ها و تلخی‌های ناشی از حوادث زندگی کمتر شده و زدوده شود.

وی ادامه داد: بسیار خرسندم که به لطف تلاش ورزشکاران و همکارانم در سراسر کشور، به توفیقات ارزشمندی در حوزه‌های ورزش و امور جوانان دست یافتیم و اگرچه هنوز با وضعیت مورد انتظار فاصله داریم، ولی به یمن وجود جوانان شایسته و با پشتکار، همدلی و انسجام ملی، ایمان دارم که این مسیر پر افتخار را با تلاش بیشتری طی نموده و ایران عزیز را به سر منزل پیشرفت و عدالت خواهیم رساند.

وزیر ورزش با تاکید بر اینکه سال آینده، سال بسیار مهمی برای ورزش کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: سالی که قهرمانان ورزشی ایران در آوردگاه‌های مهم ورزش جهان در رشته های مختلف ورزشی و به ویژه در دو رویداد جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ روسیه و بازی های آسیایی و پارآسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا حضور یافته و قابلیت‌های فرهنگی و ورزشی ایران را به جهانیان نشان خواهند داد. به جاست که در آستانه این بهار نو، سربلندی قهرمانانمان را از خداوند متعال مسئلت نماییم و امیدوار باشیم که تلاش فرزندانمان به بار بنشیند و میوه عزت و افتخار را به مردم شریف و بزرگ ایران تقدیم کند.

معاون رئیس جمهور در امور ورزش تصریح کرد: سال آینده، به لطف خدا سال افتخارآفرینی های تاریخی برای ورزش ایران است. ان شاءالله در همه ابعاد همگانی، قهرمانی، بانوان و توسعه

زیرساخت‌ها شاهد توفیقات روز افزون ورزش خواهیم بود و به یمن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌ها و پروژه های بزرگ ورزشی را به بهره‌برداری خواهیم رساند. اکنون که نسیم دل انگیز بهاران به مشام جان می‌رسد، هیچگاه فراموش نخواهیم کرد که این نسیم روح افزا مدیون ایستادگی قهرمانان مدافع حرم و مرزبانان شجاع دیارمان بر سکوی ایثار و شهادت است که حاصل آن آرامش و امنیتی مثال زدنی برای مردم و کشور عزیزمان در منطقه ای است که آشوب و کینه توزی در آن بیداد می کند.

سلطانی فر یادآور شدک بر این اساس، مهمترین دعای بنده برای سال جدید، پایداری صلح و نیکی روزگار برای مردم سرافراز ایران و مردمان سراسر جهان است.

وزیر ورزش در پایان گفت: یکبار دیگر فرارسیدن عید نوروز و سال نو را که روزهای آغازین آن مقارن با سالروز میلاد مولای متقیان و جوانمردان حضرت علی (ع) است خدمت تمامی هموطنان و همکارانم در سراسر کشور تبریک عرض می کنم و از خداوند یکتا، سالی همراه با سلامتی و افتخار برای همگان آرزومندم.