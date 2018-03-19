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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۷

بازداشت عناصر جبهه النصره در لیبی

بازداشت عناصر جبهه النصره در لیبی

نیروهای امنیتی لیبی ۱۶ تن از عناصر وابسته به تشکیلات تروریستی جبهه النصره را در صحرای لیبی بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از النشره، خبرگزاری لیبی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور توانستند دست‌کم ۱۶ عنصر وابسته به تشکیلات تروریستی جبهه النصره را در صحرای لیبی بازداشت کنند.

بر اساس این گزارش افراد بازداشت شده تلاش داشتند تا وارد خاک لیبی شوند. آنها تابعیت های سوری و سودانی داشته و همچنین در درگیری های سوریه شرکت کرده اند.
پیشتر نیز گزارش هایی در خصوص رفتن عناصر تروریستی از سوریه به لیبی برای اجرای عملیات تروریستی منتشر شده بود.
 

کد مطلب 4255299

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