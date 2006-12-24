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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۰۵

مدیرعامل باشگاه سپاهان چهارشنبه به اصفهان بازمی گردد

مدیرعامل باشگاه سپاهان چهارشنبه به اصفهان بازمی گردد

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان که برای شرکت در مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا به مالزی سفر کرده چهارشنبه به اصفهان باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از بازگشت ساکت به اصفهان جلسه مهمی بین کادر مدیریتی و کادرفنی باشگاه برگزار می شود تا برنامه های آماده سازی تیم سپاهان برای حضور قدرتمندانه در لیگ قهرمانان آسیا تصویب شود.

با توجه به مشخص شدن حریفان سپاهان در مرحله گروهی این رقابتها، در نظرگرفتن بازی های تدارکاتی، اردوی های آماده سازی و اعزام مربیان آنالیزور به کشورهای عربستان، امارات و سوریه مهم ترین برنامه های تیم سپاهان است که با تصویب حاضرین در این جلسه، اجرایی خواهد شد.

تیم سپاهان اصفهان در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا با تیم های العین امارات، الشباب عربستان و الاتحاد سوریه همگروه است.

کد مطلب 425530

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