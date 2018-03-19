به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق کوچک زاده صبح امروز در نشست ستاد بزرگداشت «هفته هنر انقلاب اسلامی» در یزد با اشاره به سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی، بر زنده نگاه داشتن یاد و خاطره این شهید والامقام و گرانقدر و بهره گیری از آثار وی در تبیین پیام و هنر انقلاب اسلامی در جامعه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه باید تلاش کنیم تا برنامههای این هفته با همکاری و همافزایی دستگاههای فرهنگی هنری و مشارکت پرشور هنرمندان برگزار شود، بیان کرد: هنرمندان پایه و اساس برنامههای هفته هنر انقلاب هستند و این حرکت با حضور باشکوه آنان شکل میگیرد.
کوچک زاده، هفته هنر انقلاب اسلامی را فرصتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی با استفاده از زبان هنر و ابزار هنر دانست و افزود: با توجه به اینکه فضای هفته هنر انقلاب یک فضای رسانهای و جریانساز است، هر برنامه و اتفاق هنری و تبیینی باید یک پیوست رسانهای، تبلیغی و ترویجی ویژه داشته باشد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته هنر انقلاب اسلامی در استان با برشمردن برنامههای این نهاد در هفته هنر انقلاب اسلامی ادامه داد: برگزاری شب خاطره «پایداری» با حضور پیشگامان انقلاب، رزمندگان و راویان دفاع مقدس، برگزاری شب شعر طنز «قندشکن» با حضور شاعران طنزپرداز کشوری و استانی با موضوع دیابت و سلامتی و اجرای تئاتر بچههای مسجد در ۹ مسجد شهر یزد از مهمترین برنامههای این هفته است.
کوچکزاده، اجرای نقاشی دیواری با مضامین انقلاب اسلامی، متناسب با فضا، اقلیم و معماری شهر جهانی یزد با مشارکت جمعی از هنرمندان نقاش استان، برگزاری مسابقه فیلم با مضمون انقلاب اسلامی ویژه فیلم سینمایی «مُلک سلیمان» همراه با جوایز ارزنده، آئین غبار روبی و عطر افشانی قبور مطهر شهدا با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، هنرمندان و قشرهای مختلف مردم در گلزار شهدای خلدبرین و ... را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.
به گزارش مهر، از ۲۰ تا ۲۷ فروردینماه، همزمان با سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی به عنوان هفته هنر انقلاب اسلامی تعیین و نامگذاری شده است.
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