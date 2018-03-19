بازدید از موزه تنوع زیستی حفاظت محیط زیست اصفهان رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، بازدید از موزه تنوع زیستی واقع در اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در تعطیلات نوروزی برای گردشگران و شهروندان رایگان است و بر این اساس میهمانان نوروزی، از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ می توانند از این موزه بازدید کنند.

موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با مساحت ۳۰۰ متر مربع و فضای نمایشگاهی ۶۰ مترمربع در سه طبقه منظم شده است، در این موزه ۶۹۴ نمونه انواع ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدف های دریایی، مرجان ها، سنگ ها، کانی ها و گیاهان به همراه ۳۸ قاب حشره نگهداری می شود.

به طور معمول حیواناتی نیز که در اثر تصادفات جاده‌ای، شکار توسط شکارچیان غیرمجاز و یا دلایل دیگر تلف می‌شوند تاکسیدرمی شده و به موزه تنوع زیستی اصفهان واقع در اداره کل حفاظت از محیط زیست منتقل می‌شوند.

موزه‌های تنوع زیستی در آشنایی مردم هر شهر با ویژگی‌های جانداران و حیات وحشی که به طور طبیعی قادر به مشاهده آن در طبیعت نیستند و ضرورت حفظ و نگهداری از حیوانات دارای ارزش ویژه‌ای است. همچنین پژوهشگران هر شهر می‌توانند با ورود به این موزه‌ها تحقیقات لازم را بر روی گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری انجام دهند.

این موزه ها در هر کشور به عنوان خزانه ملی برای حفظ سرمایه‌های زیستی و حفظ این امانت‌ها برای انتقال به نسل‌های آینده به شمار می‌رود چراکه در این موزه‌ها نمونه‌ها و ذخایر متنوع جانوری و گیاهی و به عبارتی گویا ذخایر غیر زنده ژنها مورد عملیات‌های شناسایی، ثبت، ضبط و طبقه بندی قرار می‌گیرد.

این موزه به منظور ارائه خدمات علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم طبیعی و حیات وحش به جامعه، ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به محیط زیست، بررسی و بیان روند تکامل و دیگر اهداف مهم است.

به گزارش مهر، علاقمندان و دوستداران حیات وحش برای بازدید از این موزه می توانند در تعطیلات نوروزی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ به نشانی میدان لاله، ابتدای خیابان پروین به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مراجعه کنند.