مواد مخدر اولین آسیب اجتماعی و بحران در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد علی نصرتی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بناب با اعلام این مطلب افزود: مواد مخدر متأثر از تحولات و تغییرات ساختار کشورها در حال حاضر۱۷۰ کشور با جمعیتی بالغ بر۲۵۰ میلیون نفر را درگیر خود کرده است.

وی مواد صنعتی را به مراتب ویرانگرتر از مواد مخدر سنتی معرفی و تصریح کرد: در کنار مقابله با مواد مخدر باید راهبردهای درمان، کاهش آسیب و حمایت های اجتماعی در دستور کار مردم و مسئولان قرارگیرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با انتقاد از رویکرد عدم حمایت از مقابله و مبارزه با مواد مخدر توسط بخش های مختلف جامعه گفت: برای رهایی از این بلای خانمان سوز باید بر اساس مهندسی عالمانه کلیه بخش های جامعه پیشقدم شوند تا ضمن کنترل مواد مخدر از مخاطرات آن بکاهند.

سردار نصرتی تأکید کرد: برای مهار اعتیاد باید خانواده ها فرزندان خود را طوری تربیت کنند که قدرت«نه گفتن» به درخواست های نامعقول را داشته باشند.

وی فلسفه ایجاد کمپ های ماده ۱۶ را پذیرش معتادان خودمعرف اعلام کرد و افزود: برای ایجاد کمپ ماده ۱۶ خیران ورود کرده اند و از ظرفیت سایر سازمان ها نیز استفاده می شود.

بنابراین گزارش، فرماندار بناب نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت اشتغال رهاجویان از دام اعتیاد گفت: درسال جاری برای ۲۸ نفر از رهایافتگان از دام اعتیاد به ارزش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات اشتغال زایی پرداخت شده است.

امین رفیعی افزود: امسال ۷۸۰ نفر معتاد بصورت اجباری و اختیاری به کمپ ترک اعتیاد میان مدت بناب معرفی شده اند که برای آموزش حرفه آنان ۱۰ دستگاه دار قالی نصب شده و تعدادی از افراد جذب شده آموزش قالی بافی دیده اند.

وی از برگزاری ۲۴۰ کلاس آموزشی در مناطق مختلف شهرستان بناب خبرداد و گفت: در این کلاس ها بیش از ۳۲ هزار نفر شرکت کرده و با مضرات و آسیب های مواد مخدر آشنا شده اند.