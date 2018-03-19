هنوز دست کم ۱۲۰ کودک ایزدی در اسارت داعش در سوریه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، «فیان الدخیل» نماینده ایزدی پارلمان عراق اعلام کرد که داعش هنوز ۱۲۰ کودک ایزدی را که در استان نینوی ربوده بود در اسارت خود دارد و آنها را وادار می کند تا در صفوف خود در سوریه دست به عملیات نظامی بزنند.

الدخیل تأکید کرد که با استناد به اطلاعات دقیق و موثق و بر اساس اظهارات یک کودک ۱۱ ساله ایزدی که موفق شده از چنگ تروریست های داعش در سوریه فرار کند و به عراق بازگردد مطلع شده که حدود ۱۲۰ کودک ایزدی از اهالی سنجار که ۱۰ تا ۱۳ ساله هستند هنوز در اسارت داعش به سر می برند.

به گفته او داعش این کودکان را وادار کرده تا دست به اقدامات نظامی زده و احتمالا از آنها در عملیات های خود استفاده خواهد کرد. الدخیل تأکید کرد که داعش این کودکان را تنها وقتی ۶ تا ۹ ساله بوده اند ربوده و با تأثیر روانی بر روی آنها قصد دارد از این کودکان در نبردهای خود استفاده کند در حالی که با آزادی مناطق مختلف خاک سوریه، بسیاری از این کودکان به دنبال فرصتی برای بازگشت به خانواده هایشان در عراق هستند.

این نماینده پارلمان عراق از دولت این کشور خواسته تا اقداماتی برای نجات این کودکان انجام دهد و از نیروهای مسلح عراقی که در مرز سوریه مستقر شده اند خواست تا به محض ورود این کودکان به مرز عراق با آنها به عنوان قربانی و نه تروریست برخورد کند.

وی تأکید کرد که اطلاعاتی که پیشتر در اختیار او بوده حاکی است که دست کم ۱۰۶۰ کودک ایزدی در اردوگاه های آموزشی داعش حضور داشته اند و برخی از آنها در عملیات های نظامی داعش یا حملات هوایی علیه پایگاه های تروریست ها کشته شده اند.