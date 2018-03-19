اعزام نوروزی بیش از ۶۰ کاروان دانشگاهیان به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، حجت الاسلام محمد رضا فقیهی گفت: در هجدهمین دوره اعزام دانشجویان و دانشگاهیان به عتبات بیش از ۹۵ هزار نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۷ هزار نفر تا اواسط اردیبهشت به عتبات عالیات اعزام می‌شوند.

وی گفت: با توجه به مشغله‌های اساتید دانشگاه ها، کاروان‌های نوروزی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان بیشتر از میان اساتید انتخاب شده‌اند و در مجموع بیش از ۶۰ کاروان از دانشگاهیان در ایام نوروز به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای زائران عتبات یک هفته قبل از اعزام به سفر خبر داد و افزود: علاوه بر همایش استانی، جلسه آموزشی با حضور اعضای کاروان‌های اعزامی حدود یک هفته قبل از سفر در استان ها برگزار می‌شود.

وی گفت: زائرین دانشگاهی سه‌شب در نجف اشرف، سه‌شب در کربلای معلی و یک‌شب در کاظمین اقامت خواهند داشت و به منظور بهره‌برداری بیشتر زائرین از سامرا و کاظمین، درصدد هستیم تعداد روزهای سفر در کاظمین را افزایش دهیم.

فقیهی یادآور شد: با همکاری سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا مطلوب‌ترین هتل‌های موجود در عراق برای زائرین دانشگاهی تدارک دیده شده است. همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و همکاری بعثه مقام معظم رهبری در عراق، برنامه‌های فرهنگی و زیارتی ویژه‌ای برای کاروان‌های دانشگاهی برگزار می شود.