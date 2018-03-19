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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خبر داد:

تشدید نظارت بر محصولات خام دامی آذربایجان شرقی در ایام نوروز

تشدید نظارت بر محصولات خام دامی آذربایجان شرقی در ایام نوروز

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی از افزایش نظارت این اداره کل بر مراکز عرضه و فروش فرآورده های خام دامی در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین بهداد اظهار داشت: امسال نیز مثل سالیان گذشته طرح ویژه نوروزی نظارت بهداشتی دامپزشکی از ۲۵ اسفند ماه آغاز شده و تا ۱۴ فروردین سال ۹۷ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر همین اساس هر روز ۱۳۰ نفر از کارشناسان دامپزشکی در سطح استان در قالب ۶۷ اکیپ نظارت بر بهداشت عمومی، بر تمامی مراحل تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به انجام بیش از ۳۲ هزار مورد بازرسی بهداشتی در طرح نوروزی سال گذشته تصریح کرد: بر همین اساس بیش از ۹۲ تن انواع فرآورده‌های خام دامی فاسد، تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف کشف، ضبط و معدوم‌سازی شد.

بهداد در ادامه گفت: در جریان طرح سال گذشته ۶۳ پرونده متخلفین بهداشتی به تعزیرات و ۲۵ پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: با توجه به نظارت های مستمر و دقیق بارزسان اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، مردم عزیز و مسافران گرامی با خیال آسوده و آرامش خاطر فرآورده‌های خام مورد نیاز خود را از مراکز تحت نظارت دامپزشکی که فرآورده عرضه شده در آن مرکز تحت نظارت های بهداشتی دامپزشکی تولید و توزیع شده باشد، تهیه نمایند.

وی با درخواست از مردم گفت: شهروندان محترم می‌توانندجهت کسب اطلاعات بیشتر با اداره کل دامپزشکی استان  ویادر شهرستان ها با شبکه دامپزشکی مربوطه تماس حاصل نمایند.

بهداد در پایان با تاکید بر رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی واصله در مورد موارد مشکوک اظهار کرد: تک تک شهروندان به عنوان ناظرین بهداشتی دامپزشکی می‌توانند گزارش‌های خود را به ادارات دامپزشکی شهرستانها اعلام کنند.

کد مطلب 4255341

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