به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور در فروردین ماه ۱۳۹۷ به منظور دیدار رسمی و بررسی همکاری های دو جانبه به کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان سفر خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهور در سفری ۲ روزه، هفتم فروردین ماه سال آینده به ترکمنستان سفر خواهد کرد و پس از آن در روز نهم فروردین به جمهوری آذربایجان سفر می کند.

گفتنی است، پیگیری اجرای تفاهمات و اسناد همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان از جمله برنامه های سفر روحانی به این دو کشور است.

همچنین در سفر رئیس جمهور به جمهوری آذربایجان قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک برای خط آهن رشت-آستارا به امضاء خواهد رسید.