کشف مدارک سفالی آغاز نگارش در ربط سردشت

بهمن کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه گفت: در بررسی باستان شناسی که در محور رودخانه زاب کوچک آغاز شد ، مدارک سفالی مربوط به آغاز نگارش در یک سایت کوهپایه ای شهرستان ربط بدست آمد.

وی ادامه داد: این مدارک متعلق به اروک و وارکا است و انواع سفال های لبه واریخته ، پایه دار و دارای چهار دسته سوراخ دار از نوع جملات نصر را شامل می شود.

کارگر ، قدمت این مدارک را نیز متعلق به 3 هزار تا 3 هزار و 200 سال قبل از میلاد اعلام کرد که این زمان مصادف با ایجاد خط و تاسیس اولین شهر دولت ها در بین النهرین و این منطقه می باشد.

وی افزود: تیم های باستان شناسی بررسی کننده این محور در ادامه بررسی موفق شدند وجود این فرهنگ را در دو محوطه تاریخی دیگر واقع در شمال رودخانه و نیز در مرکز آن مشخص کنند.

این باستان شناس تصریح کرد: مدارک مذکور که بعد از سال ها در آذربایجان غربی به دست آمده است بخشی از خلاء فرهنگی را در گاه نگاری این منطقه ترمیم می کند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ سفالی آغاز ادبیات تا این تاریخ در ماهیدشت کرمانشاه و آخرین نقطه آن در طبقه 5 گودین گزارش شده بود و هیچ نوع گزارش دیگر از این فرهنگ تا این زمان از نواحی سنندج ، سقز و بوکان گزارش نشده است.