محدودیت ترافیکی محورهای مواصلاتی خوزستان در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا دولتشاهی عنوان کرد: با توجه به حجم افزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۷ و افزایش ظرفیت تردد در محور های مواصلاتی استان به منظور تامین نظم و امنیت جاده ها و ایجاد کشش و روان شدن ترافیک از تاریخ ۲۴ اسفند سال جاری تا ۱۷ فروردین سال ۹۷ محدودیت های ترافیکی در محور های مواصلاتی استان خوزستان به مرحله اجرا در خواهد آمد.

دولتشاهی افزود: در تمامی محور های برون شهری، در ایام نوروز ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکر های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فقط در راه هایی اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

وی در ادامه گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در تاریخ ۱۳ فروردین سال ۹۷ در کلیه محورهای برون شهری استان ممنوع است.

دولتشاهی تصریح کرد: در محور قدیم پلدختر - اندیمشک و برعکس، تردد انواع تریلر و کامیون از ساعت هفت صبح تا ساعت ۲۴ در مورخه های ۲۸ و ۲۹ اسفند ممنوع است.

رئیس پلیس راه خوزستان افزود: تردد انواع تریلر و کامیون در محور قدیم پلدختر - اندیمشک و برعکس از ساعت هفت صبح الی ساعت ۲۴ در مورخه های ۱۲ و ۱۷ فروردین سال ۹۷ ممنوع است.