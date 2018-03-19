برگزاری مراسم اعتکاف درمساجداستان/۴مسجد درکرمانشاه میزبان معتکفین

حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۴ مسجد استان کرمانشاه خبر داد و گفت: ثبت ناماز متقاضیان شرکت در این مراسم از ۲۵اسفند آغاز شده و تا ۱۰ فروردین ۹۷ ادامه دارد.

وی اشاره ای نیز به نحوه ثبت نام در این مراسم معنوی داشت و گفت: متقاضیان می توانند یا با مراجعه حضوری به مساجد تعیین شده و یا از طریق سایت سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به این امر اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در خصوص زمان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف تصریح کرد: این مراسم از سحر روز ۱۱ فروردین مصادف با ۱۳ رجب و ولادت امیرالمومنین علی(ع) آغاز می شود و تا ۱۳ فروردین مصادف با ۱۵ رجب ادامه دارد.

وی با یادآوری اینکه، مراسم اعتکاف امسال در ۴ مسجد کرمانشاه برگزار می‌شود، گفت: این مراسم در کرمانشاه در مساجد، جامع و چهارمین شهید محراب برای خواهران و مسجد حاج شهبازخان و مسجدالنبی، برای برادران برگزار خواهد شد.

این مسئول افزود: در سایر شهرستان های استان نیز بسته به تقاضا و استقبال مراسم معنوی اعتکاف بین ۲ تا ۵ مسجد برگزار می شود.

قبادی یادآور شد:سال گذشته حدود ۷ هزار نفر در استان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند و امیدواریم امسال نیز شاهد استقبال بیش از پیش جوانان در این مراسم معنوی باشیم.