کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه تکالیف استان در سال ۹۷ را مشخص کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کهوریان در جلسه بررسی مصوبات نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه برگزارشد اظهارداشت: در این جلسه که با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای عضو کارگروه ملی دریاچه ارومیه برگزارشده در راستای اجرا و تکمیل راهکارهای ۲۷ گانه نجات دریاچه ارومیه تصمیماتی اتخاذ شده که مبنای کار دستگاههای اجرایی استان در سال ۹۷ خواهد بود.

وی با اشاره به تاکیدات مقام عالی استان بر اجرای دقیق این مصوبات افزود:در این جلسه بر افزایش میزان تخصیص اعتبارات دریاچه ارومیه به ۶۰ درصد تاکید شده است که تا پایان سال مالی ۹۶ با پرداخت مانده اعتبارات روند اجرای طرح ها نیز سرعت خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی استفاده از تسهیلات فاینانس در پروژه ها را ازدیگرمصوبات این کارگروه اعلام کرد و گفت:در این خصوص نیز استاندار محترم اقداماتی را انجام داده اند که با عملیاتی شدن آن مشکلات و موانع کارها برطرف می شود واین موضوع ناظر اصلاح نقشه راه احیای دریاچه ارومیه نیز می باشد.

کهوریان کنترل برداشت ها از منابع زیرزمینی وجلوگیری از افزایش سطح زیرکشت باغات و مزارع درحوضه آبریز دریاچه ارومیه را از دیگر مصوبات این کارگروه عنوان کرد و افزود:هدف از اجرای سامانه های تحت فشار در اراضی و باغات کشاورزی کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی است که باید از اجرای این طرح میزان برداشت ها از منابع زیرزمینی و پروژه های بهره برداری تعدیل و از توسعه سطح زیرکشت نیز جلوگیری شود.

وی همچنین ادامه داد: جلوگیری از توسعه باغات دیم در اراضی شیب دار و کشت مازاد چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه نیز از دیگر مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه است که در جلسه اخیر شورای استانی حفاظت از آب استاندار محترم نیز بر کنترل و مدیریت سطح زیرکشت چغندرقند نیز تاکید کرده اند و مکانیزمهای کنترلی باید در این زمینه بکار گرفته شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: سال گذشته میزان تولید چغندرقند در حوضه آبریز دریاچه یک میلیون و پانصد هزار تن تعیین شده بود و امسال نیز براساس مصوبه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و ابلاغیه وزیر محترم کشاورزی اهداف کمی اقتصاد مقاومتی این میزان حداقل یک میلیون و دویست و هشتاد و دوهزار تن برای تامین نیاز داخلی به شکر تعیین شده ولیکن براساس ابلاغ دبیرمحترم کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه نمی تواند بیش از یک ونیم میلیون تن (معادل در سطح ۲۳۰۰۰ هکتار در استان و داخل حوضه آبریز ۱۲۶۰۰ هکتار) باشد.

وی توسعه سامانه های نوین آبیاری در اراضی آبی حوضه دریاچه، تحویل حجمی آب در شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی پایاب سد مهاباد از ابتدای فضل زراعی ۹۶ – ۹۷ تشکیل کارگروه استانی به منظور کنترل و نظارت بر پروژه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه را ازدیگر مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اعلام کرد .

آراسته مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز از برنامه نصب سامانه های هیدرومتری بر رودخانه های منتهی به دریاچه ارومیه خبر داد و گفت:با نصب این سامانه ها، ایستگاههای هیدرومتری شاخص ورودی آب به دریاچه ارومیه بر روی ۷ رودخانه با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال ایجاد می شود.