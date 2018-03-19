ایجاد ۲۲۷ فرصت شغلی برای مددجویان و نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سامانی رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با بیان اینکه کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی مددجویان تحت حمایت این نهاد تسهیلات اشتغال‌زایی به آن‌ها ارائه می‌دهد، گفت: مددجویان تحت حمایت با فراگیری آموزش‌ مهارت و دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی به استقلال اقتصادی و خودکفایی رسیده و از چرخه حمایتی این نهاد خارج می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه امسال ۱۴۲ نفر برای دریافت وام اشتغال‌زایی تشکیل پرونده داده و به بانک‌های عامل معرفی‌شده‌اند،گفت: از این تعداد ۶۶ نفر با دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان و ۵۲ فقره وام از طریق صندوق امداد ولایت به مبلغ ۷۲۳ میلیون تومان دریافت کرده‌اند که طرح‌های ایجادشده در بخش های خدمات، صنعت و ... بوده است.

سامانی یادآور شد: ۵۰ فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت و متقاضیان واجد شرایط با اعتبار ۶۰۳ میلیون تومان در سال گذشته ایجادشد.

رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران یکی از اهداف اصلی کمیته امداد را کارآفرینی،ایجاد اشتغال و خودکفایی خانوارهای تحت حمایت عنوان کرد و گفت: اقدام به کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی و استقلال مالی خانوارهای تحت حمایت اصلی‌ترین هدف کمیته امداد است.

وی به کاریابی برای ۷۱ نفر از مددجویان تحت حمایت اشاره و عنوان کرد: این تعداد مددجوی تحت حمایت در همین مدت‌زمان از طریق مراکز کاریابی و تعامل با کارفرما جذب بازار کارشده‌اند.

رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با اشاره به بسته تشویقی کمیته امداد برای کارفرمایانی که در ایجاد شغل برای مددجویان تحت حمایت با این نهاد همکاری می کنند، گفت: این گروه از کارفرمایان می توانند از معافیت حق بیمه کارفرما استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در صورتی که کارفرمایان شرکت‌ها و مؤسسات، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد را جذب کنند، افزود: سهم حق بیمه کارفرما به مدت دو سال که در سال اول ۱۰۰ درصد و در سال دوم ۵۰ درصد از حق بیمه مددجویان توسط این نهاد پرداخت می‌شود.

سامانی با اشاره به اینکه کارفرمایان می‌توانند با استفاده از مزیت‌های بسته‌های تشویقی برای تعداد بیشتری از مددجویان شغل ایجاد کنند، ابراز امیدواری کرد: با یاری کارفرمایان و صاحبان صنعت بتوانیم از طریق کاریابی، خانوارهای تحت حمایت را به خودکفایی برسانیم.

رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران در ادامه با اشاره به اینکه دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای مددجویان تحت حمایت در سرفصل‌های مهارت‌آموزی و توسعه، کارآفرینی و حرفه‌آموزی برگزار می‌شود، گفت: ۵۲ نفر در دوره‌های مهارت‌آموزی، ۱۰۵ نفر پایدارسازی و توسعه، ۱۹ نفر دوره‌های کارآفرینی و ۱۵ نفر حرفه‌آموزی دانش‌آموزی در ۱۱ ماهه امسال شرکت کردند.

وی تاکید کرد: هدف از مهارت‌آموزی مددجویان تحت حمایت ایجاد توانایی برای افزایش مهارت اولیه، و کسب گواهینامه مهارت آموزش فنی از مراکز فنی و حرفه‌ای است.

سامانی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۲۱۶ طرح تحت نظارت کارشناسان کمیته امداد منطقه ۱۹ است، افزود: ۴۴۱ مورد بازدید از این تعداد طرح در ۱۱ ماهه امسال انجام‌شده است.

رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با بیان اینکه نظارت بر طرح‌های ایجاد شده یکی از اقدامات این نهاد است،گفت: این نظارت‌ها با هدف پایداری، افزایش درآمد و کیفی سازی طرح اجرایی توسط ناظران و کارشناسان حوزه اشتغال و خودکفایی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.