تخصیص اعتبارات قابل توجه طی امروز و فردا به بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی با بیان اینکه بحث بدهی ها همواره از چالش های سازمان بیمه سلامت ایران به ارائه دهندگان خدمت بوده است، گفت: افزود: در طول ۶ ماه اخیر شاهد اتفاقات خوبی در این بخش بوده ایم به طوری که تا کنون حدود ۸۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است در حالی که در شش ماهه اول سال ٩٦ این رقم ۲۴۵۰ میلیارد تومان بود.

وی با اشاره به جدی بودن مشکلات پایان سال ارائه دهندگان خدمات در پرداخت های خود تصریح کرد: با پیگیری های ویژه دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات قابل توجهی به سازمان بیمه سلامت ایران در نظر گرفته شده که ظرف امروز و فردا به حساب سازمان واریز می شود.

موهبتی با بیان اینکه پس از تخصیص اعتبار، مطالبات داروخانه های خصوصی پرداخت خواهد شد، گفت: همچنین حدود ٤ ماه از مطالبات بخش خصوصی، پارکلینیک، آزمایشگاه، تصویربرداری و سرپایی نیز پرداخت خواهد شد. در این شرایط، پرداخت به این گروه از ارائه دهندگان خدمت به مرداد ماه ٩٦ خواهد رسید.

وی بیان کرد: این مسئله اتفاق خوب و مبارکی است و این امیدواری را به وجود می آورد که در سال آینده بتوانیم عملکردی بهتر داشته و این رویه مطلوب را تداوم بخشیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با تاکید بر اینکه با احتساب مدت زمان دو سه ماهه ای که برای بررسی اسناد وجود دارد، بدهی این سازمان به داروخانه ها به یک ماه و نیم رسیده است، گفت: با پرداخت های صورت گرفته طی چند روز آینده ، بخش های سرپایی و پارکلینیک نیز با احتساب زمان بررسی اسناد، حدود چهار ماه و نیم از سازمان بیمه سلامت ایران مطالبه خواهند داشت. امیدوارم با جدیتی که در دستور کار قرار داده ایم و تحقق ٤ هزارو ٧٥٠ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه ، در سال آینده بخش قابل توجهی از بدهی های سازمان پرداخت شود.

وی در پایان تاکید کرد: پرداخت های صورت گرفته به ارائه دهندگان خدمت در مراکز درمانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی کمک خواهد کرد تا کیفیت خدمات را بیش از گذشته ارتقا دهند.