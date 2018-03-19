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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۰۲

راننده اتوبوس حادثه پاسداران به قصاص محکوم شد

راننده اتوبوس حادثه پاسداران به قصاص محکوم شد

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: حکم محکومیت راننده اتوبوسی که باعث شهادت سه نفر از مامورین نیروی انتظامی شده بود از سوی دادگاه کیفری یک تهران صادر و روز جاری به صورت ویژه ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حکم محمدرضا ثلاث عامل به شهادت رسیدن سه مأمور نیروی انتظامی در حادثه پاسداران از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد.

محمدرضا ثلاث راننده اتوبوسی بود که در شب حادثه خیابان پاسداران در گلستان هفتم، سه تن از مأموران نیروی انتظامی را زیر گرفت و به شهادت رساند.

متهم این پرونده در سه جلسه محاکمه شد که آخرین جلسه، روز گذشته ۲۷ اسفند ماه جاری بود.قاضی محمدی کشکولی روز گذشته از صدور حکم در فرصت یک‌تا هفت روز خبر داده بود.

در صورت اعتراض متهم به رای، پرونده رویه قانونی تجدید نظر را سپری می‌کند.گفتنی است شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان محمدرضا ثلاث را به قصاص محکوم کرده است.

حکم محکومیت متهم، امروز به وی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌شود.

کد مطلب 4255450

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