برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۴۰مسجد شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کنگرلو پیش از ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام البیض ماه رجب (۱۳الی ۱۵رجب ) مراسم معنوی اعتکاف در ۴۰ مسجد شهرری برگزار خواهد شد.

کنگرلو افزود: امسال نیز همانند سال های گذشته مراسم عبادی اعتکاف در اکثر مساجد بخصوص مساجد جامع شهرستان برگزار می‌شود که برنامه های متنوعی جهت پربار نمودن آن در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه بیان داشت: اعتکاف سنت حسنه ای است که از دیر باز انجام می شده اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه و چشمگیرتر بوده است که امیدواریم شاهد حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی باشیم.برنامه هایی که برای معتکفین اجرا می‌شود اعم از طرحهای کشوری مانند با قرآن در زلال اعتکاف، حلقه های معرفتی نیز اجرایی می‌گردد.برنامه هایی از قبیل قرائت و ختم قرآن کریم، برپایی نمایشگاه کتاب،اجرای مسابقات کتابخوانی و فرهنگی، توزیع بسته های فرهنگی و برپایی جلسات مشاوره و پرسش و پاسخ توسط روحانیون و ائمه جماعات در نظر گرفته شده است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی ری ضمن اظهار امیدواری که امسال نیز همانند سنوات گذشته استقبال جوانان و نوجوانان از این طرح پرشورتر باشد بیان داشت: حضور جوانان در این طرح و مراسم های معنوی گام بلندی برای تثبیت روحیه معنوی در آنان است که به این واسطه می توانیم جامعه و جوانان را از بسیاری از آسیب های اجتماعی در امان نگه داریم.

وی در پایان گفت: تشکیل ستاد با حضور ائمه محترم جمعه شهرستان ، مرکز رسیدگی به امور مساجد ، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ودیگردستگاههای فرهنگی وائمه محترم جماعات مساجد ، تبلیغات شهری وفضای مجازی ، ابلاغ آئین نامه اجرایی به مساجد از دیگر اقدامات بوده است و امسال مراسم معنوی اعتکاف از روز شنبه ۱۱فروردین آغاز وتا ۱۳فروردین با انجام اعمال ام داود به اتمام می رسد که در این رابطه علاقمندان می توانند جهت ثبت نام به مساجد مراجعه کنند.