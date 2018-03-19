نرم افزار موبایلی «گیلداد» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان؛ مهدی ولی پور افزود: هجدهمین طرح راهنمایی مسافرین نوروزی با چهار محورسلامت، ایمنی، فرهنگی و اطلاع رسانی می باشد که در هر محور خدماتی به هموطنان ارایه می شود.

ولی پور افزود: در بخش سلامت محورایستگاه سلامت (کنترل فشار خون، آماده سازی عمومی و رعایت موارد بهداشتی و تغذیه در سفر و ارایه مشاور پیشگیری از اعتیاد) دربخش ایمنی محور (کمپین نه به تصادفات، معرفی نقاط پر خطر جاده ای، ایجاد فرصت استراحت مسافرین و رانندگان، توزیع مطالب آموزشی و توصیه های رانندگی، امضای میثاق نامه کمپین نه به تصادفات)، در بخش فرهنگی (اشاعه فرهنگ زیست محیطی، توزیع دعای سفرو برشور، جشنواره فیلم و عکس بشر دوستی) است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان عنوان کرد: در بخش اطلاع رسانی نرم افزار گیلداد که قابلیت نصب بر روی تلفن های همراه را داشته و تمامی خدمات مورد نیاز توسط این نرم افزار به مسافرین ارایه می شود.

وی بیان کرد: گیلداد قابلیت آموزش امدادو کمک های اولیه و انجام آزمون آنلاین مطالب ارایه شده، معرفی نقاط گردشگری و اماکن مذهبی و زیارتی و همچنین تماس اضطراری با ندای امداد ۱۱۲ بدون پرداخت هزینه است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر همچنین اظهار داشت: این نرم افزار قابلیت کارآفرینی برای اعضای جوان بوده که هر شخص می تواند با نصب این نرم افزار و معرفی آن به بازاریان و صاحبان رستورانها با درج آدرس رستوران یا مغازه مورد نظر مبلغی را به عنوان هدیه ازآنها دریافت کرده و مسافران را به آن مکان هدایت کند.

ولی‌پور گفت: طرح ایمنی و سلامت در راستای وظیفه پیشگیری و آموزش همگانی جمعیت هلال احمر است و پست های ایمنی و سلامت در ۲۲ نقطه از مبادی ورودی شهرهای استان و مراکز جمعیتی شهرهای بزرگ ایجاد می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خاطرنشان کرد: ۷۶ پست سلامت و ایمنی شامل؛خیمه های نماز،فضای دوستدار کودک و فضاهایی در راستای سلامت میهمانان و مراجعین با کمک هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای جوان داوطلب جمعیت هلال احمر استان دایر است.