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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۳

در هلال احمر گیلان

نرم افزار موبایلی «گیلداد» رونمایی شد

نرم افزار موبایلی «گیلداد» رونمایی شد

رشت - مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اعلام آغاز طرح های نوروزی گفت: نرم افزار موبایلی «گیلداد» جهت تسهیل در ارایه خدمات به هموطنان در حوزه جوانان راه اندازی شد.

به گزارش  خبرگزاری مهر  به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان؛ مهدی ولی پور افزود: هجدهمین طرح راهنمایی مسافرین نوروزی با چهار محورسلامت، ایمنی، فرهنگی و اطلاع رسانی می باشد که در هر محور خدماتی به هموطنان ارایه می شود.

ولی پور افزود: در بخش سلامت محورایستگاه سلامت (کنترل فشار خون، آماده سازی عمومی و رعایت موارد بهداشتی و تغذیه در سفر و ارایه مشاور پیشگیری از اعتیاد) دربخش ایمنی محور (کمپین نه به تصادفات، معرفی نقاط پر خطر جاده ای، ایجاد فرصت استراحت مسافرین و رانندگان، توزیع مطالب آموزشی و توصیه های رانندگی، امضای میثاق نامه کمپین نه به تصادفات)، در بخش فرهنگی (اشاعه فرهنگ زیست محیطی، توزیع دعای سفرو برشور، جشنواره فیلم و عکس بشر دوستی) است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان عنوان کرد: در بخش اطلاع رسانی نرم افزار گیلداد که قابلیت نصب بر روی تلفن های همراه را داشته و تمامی خدمات مورد نیاز توسط این نرم افزار به مسافرین ارایه می شود.

وی بیان کرد: گیلداد قابلیت آموزش امدادو کمک های اولیه و انجام آزمون آنلاین مطالب ارایه شده، معرفی نقاط گردشگری و اماکن مذهبی و زیارتی و همچنین تماس اضطراری با ندای امداد ۱۱۲ بدون پرداخت هزینه است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر همچنین اظهار داشت: این نرم افزار قابلیت کارآفرینی برای اعضای جوان بوده که هر شخص می تواند با نصب این نرم افزار و معرفی آن به بازاریان و صاحبان رستورانها با درج آدرس رستوران یا مغازه مورد نظر مبلغی را به عنوان هدیه ازآنها دریافت کرده و مسافران را به آن مکان هدایت کند.

ولی‌پور گفت: طرح ایمنی و سلامت در راستای وظیفه پیشگیری و آموزش همگانی جمعیت هلال احمر است و پست های ایمنی و سلامت در ۲۲ نقطه از مبادی ورودی شهرهای استان و مراکز جمعیتی شهرهای بزرگ ایجاد می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خاطرنشان کرد: ۷۶ پست سلامت و ایمنی شامل؛خیمه های نماز،فضای دوستدار کودک و فضاهایی در راستای سلامت میهمانان و مراجعین با کمک هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای جوان داوطلب جمعیت هلال احمر استان دایر است.

کد مطلب 4255506

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