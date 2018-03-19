ورود یک میلیون و ۱۶۸ هزار زائر به مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۸۱ نفر به کلانشهر مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال گذشته، یک درصد رشد دارد.

وی افزود: از این تعداد ۱۰۱ هزار و ۸۴۳ نفر از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی به مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل، چهار درصد کاهش داشته است.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۶۱ هزار و ۲۵۷ نفر از این افراد نیز با قطار به مشهد مقدس سفر کرده اند که با رشد ۴.۵ درصدی همراه بوده است.

فروزان بیان کرد: در این مدت همچنین ۳۸ هزار و ۱۵۷ نفر از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد به مشهد وارد شده اند که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: زائران و مسافرانی که با وسائل نقلیه شخصی خود از روز ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه به مشهد وارد شده اند نیز ۹۶۷ هزار و ۱۲۴ نفر می باشند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۱.۸ درصدی مواجه بوده است.