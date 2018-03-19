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۲۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خبر داد؛

ورود یک میلیون و ۱۶۸ هزار زائر به مشهد

ورود یک میلیون و ۱۶۸ هزار زائر به مشهد

مشهد- سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی گفت:  طبق آمار از ۲۵ تا ۲۷ اسفند یک میلیون و ۱۰۸ هزار زائر وارد مشهد شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  طی روزهای  ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۳۸۱  نفر به  کلانشهر مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال گذشته، یک درصد رشد دارد.

وی  افزود: از این تعداد  ۱۰۱ هزار و ۸۴۳ نفر از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی به  مشهد وارد شده اند که در مقایسه با سال قبل، چهار درصد کاهش داشته است.

مدیر کل امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ۶۱ هزار و ۲۵۷ نفر از این افراد نیز با قطار به مشهد مقدس سفر کرده اند که با رشد ۴.۵ درصدی همراه بوده است.

فروزان بیان کرد: در این مدت همچنین  ۳۸ هزار و ۱۵۷ نفر  از طریق فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد به مشهد وارد شده اند که این میزان  در  مقایسه با سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: زائران و مسافرانی که با وسائل نقلیه شخصی خود از روز ۲۵ تا ۲۷ اسفند ماه به مشهد وارد شده اند  نیز ۹۶۷ هزار و ۱۲۴ نفر می باشند که این میزان در مقایسه با سال گذشته، با رشد ۱.۸ درصدی مواجه بوده است.

کد مطلب 4255512

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