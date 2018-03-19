نشست «چارشنبه خاتون نوروز» در رشت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سلسله نشست‌های پژوهشی شعر و موسیقی تاتی و تالشی با عنوان «چارشنبه‌خاتون» که در آخرین چهارشنبه‌ هرماه به همت اعضای انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت و همکاری آموزشگاه موسیقی سپهر برگزار می‌شود شاعرانی از سرار جغرافیای تالش و تات‌نشین به شعر خوانی پرداخته و برگزیدگانی از موسیقی بومی منطقه به روایت گوشه‌هایی از نواها و نغمه‌های تاتی و تالشی می‌پردازند.

همچنین پژوهش‌هایی در حوزه‌ی موسیقی و زبان و ادبیات بومی ارائه شده و کتب و آثار هنری انتشار یافته در این حوزه به مخاطبان معرفی می‌گردد.

نام چارشنبه‌خاتون برگرفته از الهه‌ای اسطوره‌ای به همین نام است که طبق باور داشت‌های بومی منطقه در آینه و آب چاه‌ها و چشمه‌های زلال سکنی دارد و عمدتا زنان و دختران جوان در آخرین چهارشنبه‌های سال با برگزاری آیین‌هایی همچون فال‌گوش، آتشی بازی، قیچی زدن جوانه‌های سبزه، اتمام خانه‌تکانی و کوتاه کردن مو و نظافت شخصی کودکان، اهدای غذای نذری و شیرینی و احسان به همسایگان خصوصا فقرا و نیایش و بیرون کردن دختران جوان از خانه برای آرزوی نیک‌بختی، آن را گرامی داشته و فضای شهر رو روستا را آماده‌ی ایام نوروز می‌نمایند.

چهارشنبه‌خاتون الهه‌ آب و آتش و پاکی و نظافت و خوشبختی و تنها اسطوره‌ کدبانو و خانه‌دار جهان است.

این نامگذاری از آن رو صورت گرفته که ادبیات و نغمه‌های مادرانه سهم عمده‌ای از فرهنگ و موسقی اقوام تات و تالش را به خود اختصاص داده است.

در این حلقه از سلسله نشست‌های چارشنبه‌خاتون که به‌طور ویژه به آیین‌های نوزوی اختصای داشت اجرای سنت نوروزی‌خوانی توسط آقایان شهرام «آرایش‌گزین» و «جنید فخیمی» از هنرمندان دیار تالش برگزار گردید و نوای طرب‌انگیز سرنا(زرنا)نوازی توسط استاد دسترس از نوازندگان مقامی شهرستان شفت، در اثنای شعرخوانی شاعران تات و تالش لحظات شاد و پرنشاطی را برای مخاطبان ایجاد نمود.