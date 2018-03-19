جشنواره فرهنگی و هنری عشایر در سرپل ذهاب آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، مهدی بساطی گفت: از آغاز به کار جشنواره فرهنگی و هنری عشایر در شهرستان سرپلذهاب خبر داد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل ذهاب افزود: این جشنواره به معرفی آداب و رسوم عشایر منطقه، فرهنگ زیبا و اصیل عشایر، محصولات غذایی و صنایع دستی می پردازد و از ٢٦ اسفند ١٣٩٦ لغایت ١٥ فروردین ١٣٩٧ پذیرای میهمانان و علاقمندان خواهد بود.

رئیس اداره‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی سرپل‌ذهاب افزود: حفظ فرهنگ اصیل و سنتی مردم و انتقال آن به نسل جوان از مهمترین وظایفی است که باعث استمرار فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانگان می شود.

وی تأکید کرد: فعالیت فرهنگی نیازمند تلاش مستمر و جهادی است و اثرات آن در آینده بلند مدت ظاهر می شود زیرا مبتنی بر تربیت و آینده نگری است لذا باید در تنظیم برنامه های فرهنگی هنری موارد متعددی در نظر گرفته شود که مهمترین آنها حفظ فرهنگ اسلامی - ایرانی است.

بساطی خاطرنشان کرد: در فرهنگ سنتی مردم زیبایی های بسیاری وجود دارد که تمرکز بر آنها موجب تقویت گرایش جوانان به فرهنگ بومی خود می شود و یکی از مهمترین اهداف این جشنواره انتقال زیبایی های فرهنگی و سنتهای اصیل عشایر است.

وی از برگزاری برنامه شاهنامه خوانی، قرائت شعر کردی، هوره، اجرای سرود، برگزاری محفل ادبی کردی، نقاشی صورت، طراحی سفره هفت سین، برپایی غرفه های محصولات سنتی و برپایی آتش نوروزی در مراسم افتتاح این جشنواره خبر داد.

این مسئول افزود: هنرمندان شهرستان رضوانشهر از توابع استان گیلان که برای مشاوره و اجرای برنامه های هنری در سرپل ذهاب حضور یافته اند، در آیین افتتاح این جشنواره به طراحی سفره هفت سین و نقاشی چهره ویژه کودکان اقدام کردند.