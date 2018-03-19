۱۸ کشته و ۱۸ مجروح در تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در خصوص تصادفات ۲۴ ساعت گذشته افزود: حوالی ساعت ۱۳ یکشنبه در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین محدوده سیمان آبیک در پی برخورد سواری تندر ۹۰ با بونکر سیمان متاسفانه ۵ تن کشته و ۲ تن مجروح شدند.

وی افزود: در همین ساعت در کیلومتر ۱۳۰ محور دارالمیزان در جنوب استان فارس بر اثر برخورد سواری رنو با سمند و پژو آردی ۳ تن جان باختند که علت هر دو این حوادث در دست بررسی است.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: یک ساعت بعد در کیلومتر ۲۲ محور اراک – خمین در استان مرکزی بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ با پراید متاسفانه ۳ تن کشته و یک تن مجروح شدند که علت این حادثه بر اساس اعلام کارشناسان پلیس‌راه استان قصور اداره راه به علت عدم نصب حفاظ و گاردریل و روپوش میانی و پژو ۲۰۶ به علت انحراف به چپ بوده است.

وی افزود: حوالی ساعت ۱۸:۱۰ یکشنبه در شهر یزد به دلیل عدم رعایت حق تقدم خودرو ام وی ام و برخورد آن با تندر ۹۰، پنچ تن مجروح شدند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: همچنین در ساعت ۲۱:۴۵ یکشنبه در داخل محدوده شهر تبریز به دلیل انحراف به چپ اتوبوس بنز و برخورد آن با ۲ سواری پراید و یک سواری آریو، ۳ تن مجروح شدند. در همین ساعت در استان کردستان محدوده کامیاران در پی تجاوز به چپ پژو پارس و برخورد با تریلی هوو، یک تن کشته و ۲ تن مجروح شدند.

وی از تصادف فوتی منجر به حریق در کیلومتر ۷۷ محور گرمسار – مشهد در استان سمنان خبر داد و گفت: این حادثه حوالی ساعت ۲۲:۲۰ یکشنبه در پی واژگونی وانت پیکان متعاقبا حریق آن رخ داد که در این حادثه متاسفانه ۳ تن کشته شدند.

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا به تصادف صبح دوشنبه در کیلومتر ۳ محور تبریز – آذرشهر استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: در این حادثه بر اثر برخورد پراید با شئ ثابت ۳ تن کشته و ۲ تن مجروح شدند.

وی گفت: همچنین حوالی ساعت ۱۲ در کیلومتر ۶۴ محور میامی – سبزوار استان سمنان یک دستگاه تریلی هوو به دلیل عدم توجه به جلو با ۱۵ سواری برخورد کرد که در این حادثه ۳ تن مجروح شدند.