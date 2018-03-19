جشنواره ملی سرزمین نور بین المللی می شود

فیض اله محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه این جشنواره همه ساله در رشته های ادب و هنر با موضوع راهیان نور و دفاع مقدس برگزار می شود، گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده این جشنواره از سال آینده به صورت بین المللی برگزار می شود.

به گفته وی اختتامیه جشنواره ملی سرزمین نور همه ساله به مناسبت روز ملی راهیان نور، در مجتمع اردوگاهی شهید باکری واقع در خرمشهر و به مدت ۱۰ شب برگزار می شود.

دبیر جشنواره ملی سرزمین نور افزود: این جشنواره همان گونه که از نامش معین است، به معنی تراوشات ذهنی زائرین سرزمین های نور است که در سفر به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس از مجاهدت های رزمندگان در می یابند.

وی اظهار کرد: در سال جاری ۲۰ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره ملی سرزمین نور رسید که بر اساس داوری انجام شده، تعدادی از آثار برگزیده از ۲۰ استان کشور به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

دبیر جشنواره ملی سرزمین نور تصریح کرد: متون ادبی، دل نوشته و شعر بیشترین آثار ارسالی به این جشنواره را شامل می شوند که البته در زمینه تحقیق و پژوهش نیز پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده است.

محمد زاده با یادآوری آنکه در سال جاری پانزدهمین دوره از جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار شده، گفت: دبیران سابق این جشنواره، متون ادبی، دل نوشته ها و داستان ها دریافتی را در قالب سه جلد کتاب چاپ و منتشر کرده اند؛ در سال جاری نیز دو جلد کتاب تحت عنوان «راوی نور» شامل عکس های برگزیده از سوی انتشارات فاتحان به چاپ رسیده است.