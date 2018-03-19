به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در آستانه سفر دوم حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران به استان کرمانشاه در نوروز، سازمان برنامه و بودجه چگونگی پیشرفت و انجام مصوبات سفر نخست وی که در شهریورماه سال ۹۵ انجام شده را منتشر کرد.

بر پایه این گزارش اجرای ۴۷ طرح و پروژه در سفر نخست رئیس‌جمهور به این استان به تصویب رسید که اعتبار آن بالغ بر یک هزار و ده میلیارد تومان، پیش‌بینی شده بود که تا تاریخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مبلغ ۹۲۱ میلیارد تومان معادل ۹۱ درصد اعتبار مصوب به این طرح‌ها و پروژه‌ها اختصاص یافته است.

همچنین برای انجام کامل مصوبات سفر دور اول رئیس جمهور نیاز به ۳۵۴ میلیارد تومان دیگر است که سازمان برنامه و بودجه پرداخت آنها را در سال ۹۷ تقبل کرده است.

گفتی است ۱۰ طرح و پروژه از ۴۷ پروژه به اتمام و بهره‌برداری رسیده و همچنین ۱۳ پروژه دیگر بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بر پایه این گزارش پروژه راه آهن کرمانشاه در سفرریاست جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید. اولین مسافران این قطار خانواده معظم شهدا و جمع دیگری از هموطنان زلزله‌زده می‌باشند.

گفتنی است رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر ماه گذشته به این استان و در بازدید از مناطق زلزله‌زده از تعدادی از این عزیزان برای سفر دعوت نموده بود که در نخستین قطاری که از کرمانشاه به استان خراسان خواهد رفت این عزیزان نیز در کنار سایر زائران می‌باشند.

از دیگر طرح‌های مهی که در طول یک سال و نیم سال به اتمام رسیده می‌توان به طرح کمربندی غربی کرمانشاه که به عنوان بخشی از کریدور غرب کشور می‌باشد اشاره کرد که استان‌های جنوب غرب را به شمال غرب متصل می‌کند.