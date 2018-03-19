به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور ظهر دوشنبه با حضور در مراسم تقدیر از اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: همت و قلم اصحاب رسانه نزد مردم محترم و گرامی است امیدواریم همواره بتوانید مشکلات ک معضلات و کمبود های این مردم را همچون همیشه انعکاس دهید.

جمالی پور افزود: حرفه خبرنگاری با توجه به رسالت و نقشی که در اجتماع ایفا می کند بسیار پررنگ و موثر است و مشقت کار شبانه روزی برای اصحاب رسانه بسیار جای تقدیر دارد چرا که قلم رسانه در انعکاس معضلات ری انکار ناپذیر است.

وی در ادامه گفت: کار رسانه و انعکاس اخبار و مشکلات مردم معامله با خداوند است چرا که اصحاب رسانه با انجام این عمل حرف مردم را به گوش مسئولین می رسانند وراهگشای مناسب معضلات می شوند.

فرماندار ویژه ری بیان داشت: امیدواریم در سال جدید رحمت و عنایت خداوند شامل همه ما باشد تا همواره بتوانیم به مردم خدمت کنیم.

وی در پایان اظهار داشت: از همه خبرنگاران و رسانه می خواهیم هیچ گاه تقوای الهی و انصاف را از یاد نبرند و همواره با تکیه بر این اساسی گام های استوار بردارند و کوشا باشند که بدانند که انصاف و رعایت حق در هیچ یک از بزنگاه های تاریخ محو نمی شود و رعایت این اصول یاری دهنده آنان در جهت اعتماد بیشتر مردم به رسانه خواهد شد.