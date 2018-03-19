سردار مهدی ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باغ موزه دفاع مقدس همدان به عنوان یک قطب ارزشمند فرهنگی و مجموعه‌ای بی نظیر در سطح کشور شناخته شده است.

وی در ادامه با اشاره به وجود مزار مطهر شهید گمنام در این مجموعه بزرگ افزود: وجود حرم مطهر شهید گمنام سبب شده تا حال و هوای این مرکز خاص و ویژه باشد.

سردار ظفری همچنین با اشاره به ایجاد چند بخش جدید در باغ موزه دفاع مقدس همدان یادآور شد: مراسم پرده برداری از پیکره سرلشکر شهید «حسین همدانی» و رونمایی از سامانه نمایشی موشکی طی چند روز گذشته در این مجموعه برگزار شد و میهمانان نوروزی می‌توانند از این دو بخش نیز بازدید کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باغ موزه دفاع مقدس همدان در روز ۱۳ فروردین تعطیل است، عنوان کرد: این مجموعه بزرگ فرهنگی طی ایام نوروز از ساعت ۹ تا ۱۹ به صورت یکسره پذیرای میهمانان نوروزی خواهد بود.

ظفری با تاکید بر اینکه بازدیدکنندگان از باغ موزه دفاع مقدس همدان باید در هنگام حضور در مجموعه مسائل امنیتی در خصوص خودروی خود را نیز مدنظر داشته باشندف عنوان کرد: با توجه به نبود پارکینک اختصاصی برای پارک خودرو در مجموعه، از مسافران نوروزی درخواست داریم تا از قراردادن اشیاء قیمتی در خودرو خود اجتناب کرده و مسائل امنیتی در این مورد را رعایت کنند.