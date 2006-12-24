کمیته بازنگری نمی تواند نقش دولت را در اداره فدراسیون فوتبال نادیده بگیرد / برای سازمان انتخابات فدراسیون مهمتر از نگارش اساسنامه است

کارشناس مسائل حقوقی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود: کمیته هماهنگ سازی اساسنامه فدراسیون فوتبال با اساسنامه پیشنهادی فیفا ، ظاهرا می تواند شیوه هایی را در تدوین اساسنامه ایجاد کند که دخالت دولت را درعزل و نصب های فدراسیونها تقریبا منتفی کند ولی اهرمهای نظارتی خود را از طریق انتصاب اعضای مجمع عمومی اعمال نماید.



نصیرزاده اضافه کرد: در شرایطی که تمامی امکانات ورزشی در کشور بصورت دولتی اداره می شود طبیعی است که دولت بر تمامی امورتحت امرخود نظارت کند و هرگونه جریانی غیر از این این نمی تواند روندی عادی و طبیعی تلقی شود. در واقع دولت تنها درشرایطی تمام امکانات ، تجهیزات و سرمایه های خودش را به بخش خصوصی واگذار می کند که نظارت عالیه خودش بر این مجموعه ها محفوظ نگه دارد.



کارشناس مسائل حقوقی فوتبال اضافه کرد: لحاظ کردن قید تصویب اساسنامه از سوی هیات وزیران خود به نوعی توجه فیفا به مسئله نظارت دولت است که مسئولان فیفا نیز بر آن واقفند. همانطور که در اول آگوست سال 2006 زمانی که فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق درآمد ، این کشور اساسنامه خود را پس از تصویب هیات وزیران در آتن ، به زوریخ ارسال کرد و در واقع فیفا نظارت عالیه دولت در کار فدراسیونها را پذیرفته است.

نصیرزاده با بیان اینکه فیفا نیزانتصابها در فدراسیون فوتبال را به رسمیت می شناسد اضافه کرد: در ماده 17 اساسنامه فیفا علاوه برانتخابات ، انتصاب ها نیز در فدراسیونها به رسمیت شناخته شده و سازمان تربیت بدنی می تواند از این طریق نسبت به بکارگیری اهرمهای نظارتی در انتصاب اعضای مجمع اقدام کند.

وی درخصوص مراحل تدوین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال اظهار داشت : فیفا دارای یک پیش نویس اساسنامه ای است که تحت عنوان اساسنامه استاندارد در اختیارکشورهای عضو قرار داده که می تواند با منطبق کردن اساسنامه فعلی به تدوین اساسنامه جدید پرداخت . تاکنون کار ترجمه اساسنامه فیفا پایان یافته و گروه هماهنگ سازی فدراسیون فوتبال باید اساسنامه سال 1382مصوب هیات وزیران و اساسنامه استاندارد فیفا را در یکدیگر ادغام کنند تا به یک دستورالعمل واحد دست یابند.



نصیرزاده تاکید کرد: به نظر می رسد آنچه در این بین برای سازمان تربیت بدنی حائز اهمیت است رئیس آینده فدراسیون فوتبال است تا نگارش اساسنامه چرا که باید دید پس از تدوین اساسنامه برگزاری مجمع چه شرایطی پیدا می کند و آیا با ورود طیف های مختلف سازمان همچنان می تواند به انتخاب گزینه مورد نظر خود در انتخابات فدراسیون فوتبال امیدوار باشد یا نه ؟