۷۰۰ تن پرتقال در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز توزیع میوه در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: ۱۱۰ غرفه توزیع میوه در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: غرفه های توزیع میوه در محل های در دسترس مردم راه اندازی شده است و هم اکنون توزیع سیب و پرتقال در این غرفه ها آغاز شده است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه یک هزار تن میوه در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود، اظهار داشت: ۷۰۰ تن پرتقال و ۳۰۰ تن سیب در بازار شب عید چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

توزیع میوه تا پایان ۱۵ فروردین ماه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توزیع میوه تا پایان ۱۵ فروردین ماه در این استان ادامه دارد.

وی بیان کرد: تمهیدات لازم برای ارسال میوه از سردخانه ها به غرفه ها انجام شده است و مشکلی در توزیع میوه وجود ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: براساس مصوب ستاد تنظیم بازار در غرفه ها هر کیلو گرم پرتقال تامسون شمال یک هزار و ۷۰۰ تومان، پرتقال والنسیا جنوب هر کیلوگرم سه هزار و ۴۰۰ تومان و سیب زرد و قرمز با قیمت هر کیلوگرم دو هزار و ۴۰۰ تومان در سراسر استان در اختیار مردم استان قرار خواهد گرفت.