مراسم اعتکاف در ۵۰۰ مسجد استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ظهر با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران از آمادگی ۵۰۰ مسجد جامع برای برگزاری مراسم اعتکاف در ایام البیض ماه رجب خبر داد.

نوری زاده، با تبریک حلول ماه رجب و آغاز فصل نیایش گفت: در راستای برنامه ریزی ، هماهنگی و اجرای سنت نبوی اعتکاف در مساجد جامع و واجد شرایط استان تهران هم زمان با ایام البیض ۱۳ تا ۱۵ رجب المرجب برابر با ۱۱ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ این مراسم در ۵۰۰ مسجد اجرا می شود.

وی افزود: ستادهای اعتکاف در سطح شهر و شهرستان های استان تهران فعال شده و ثبت نام از معتکفین از طریق مساجد آغاز شده است.

نوری زاده، اظهار داشت: شهرداری ها، سازمان آتش نشانی، مرکز رسیدگی به امور مساجد و دستگاه های فرهنگی مشارکت همه جانبه در اجرای هر چه مطلوب تر مراسم دارند و ادارات تبلیغات اسلامی نیز در زمینه برنامه های تبلیغی ، آموزشی ، گفتمان های دینی ، اعزام مبلغ، حلقه های معرفتی، اعزام متخصص فعال است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران خاطرنشان کرد: تاکنون استقبال بسیار خوبی از سوی علاقمندان شده و انشاءالله بتوانیم زمینه مناسبی برای بهره برداری هرچه بیشتر معتکفین از مراسم ها فراهم آوریم.

