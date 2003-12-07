نامزدهاي 3 رشته در جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، در بخش تصوير گري "فرشته نجفي " از رشد كودك ، "محمد حسين صلواتيان" از دوست كودكان ، "موسي زاده" از سلام بچه ها و "نگين اعتصاميان" از پندار ، نامزدهاي جشنواره هستند.
همچنين طراحي روي جلد يك شماره از نشريات رشد كودك ، سروش كودكان ، پوپك و بچه ها گل آقا نيز ، به عنوان نامزد برگزيده شده اند.
در بخش شعر ، "يحيي علوي فرد" و "عليرضا روحاني" ازنشريه پوپك، "افسانه شعبان نژاد" از" دوست" ، "محمد عزيزي" از كيهان بچه ها ، "بيوك ملكي" از سروش نوجوان و "عرفان نظر آهاري" و "پري ناز رييسي" از سلام بچه ها ، كانديدا شدند.
در بخش مقالات آموزشي و باز آفريني مطالب ديني نيز "ميترا صادقي" از شاهد نوجوان ، "مهدي كاموس" ، "محمد عبداللهيان" ، "رضا بابايي" و " الياس كلانتري" از بشارت و "كتايون كيائي وسكويي" و" ليلا برزگر" از سروش نوجوان به عنوان كانديدا برگزيده شده اند.
بر اساس اين گزارش ، داوري بخش شعر ششمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان را جعفر ابراهيمي ، مصطفي رحماندوست و افشين اعلاء ، بخش تصوير گري را ابوالفضل همتي آهويي ، كاظم طلايي و محمد علي بني اسدي و بخش مقالات آموزشي و باز آفريني مطالب ديني را سيد علي خوانساري ، محمود حكيمي و محمد ناصري بر عهده دارند.
نامزدهاي بخش هاي تصوير گري شعر و مقالات آموزشي و بازآفريني مطالب ديني ششمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان ، از سوي هيأت داوران اين جشنواره معرفي شدند.
